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崔敏煥「開球甩兒子」道歉了　親吻小孩：我比任何人愛他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND成員崔敏煥8日帶著妻小開球，但他將1歲兒背在身前，因投球力道過大導致小孩的脖子往外甩，錯誤示範遭全韓撻伐。他稍早在IG發文，對於網友認為自己抱著小孩開球有危險性一事道歉，並表示：「我比任何人都愛讚兒。」

▲▼崔敏煥開球「1歲兒遭大力甩出」　登熱搜公審…韓網：白目爸（圖／翻攝自韓網）

▲▼崔敏煥開球1歲兒遭大力甩出，引發爭議。（圖／翻攝自韓網）

崔敏煥開球1歲兒遭大力甩出，引發爭議。（圖／翻攝自韓網）

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崔敏煥8日帶著妻小出席棒球開球，他將1歲兒子在律（讚兒）背在身前，使出吃奶力氣猛投球，導致小孩受到反作用力影響，脖子大力地往外甩，這段影片在韓網瘋傳，雖只是短短2秒的瞬間力量，但許多人認為小孩的頸椎會因此受傷，留言逾400則，幾乎都在罵他忘了自己本分，太危險。

▲▼崔敏煥「開球甩兒子」道歉了　親吻小孩：我比任何人都愛他（圖／翻攝自IG）

▲崔敏煥道歉「我比任何人都愛他」。（圖／翻攝自IG）

對此，崔敏煥8日在Instagram致歉，由於第一次收到開球邀請，能夠和小孩一起站上光榮的場合令他感到很開心，因此他反覆練習很多次，希望過程安全，卻因為自己的不足，導致小孩恐因此受傷，藉著發文，他向大眾道歉：「這個世界上，我比任何人都愛讚兒，身為人父，我會努力讓小孩安全、健康的長大。」文裡，他貼出親吻小孩的照片，釋出誠意，也有部分網友為他講話「希望經過這次教訓可以成長」。

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