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《姜食堂2》又吵架！　姜虎東走心：他可以這樣隨便生氣？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝《姜食堂2》由姜虎東領軍開餐廳，食物由幾位主持人準備、製作再端出桌，過程不免因工作忙碌或者理念不同鬥嘴，吵架成了該節目的招牌之一。該節目至今播岀2集，姜虎東從來不讀菜單，導致出菜順序大亂，李壽根忍不住碎念：「桌子才5桌，送出來自然就知道啦。」姜虎東眉頭一皺、委屈喊著「他可以這樣隨便生氣嗎？」逗笑所有人。

▲▼《姜食堂2》又吵架！　姜虎東走心：他可以這樣隨便生氣？（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼李壽根、姜虎東又吵架。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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▲▼《姜食堂2》又吵架！　姜虎東走心：他可以這樣隨便生氣？（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

姜虎東自第一季就不太會看菜單，必須通過李壽根提醒，他才知道要做幾份餐點，《姜食堂2》再度遇上同樣的問題，導致要送給客人的湯麵失去方向，李壽根端著餐點邊碎念：「桌子才5桌，送出來自然就知道啦。」讓他心裡不是滋味、委屈問著殷志源：「他可以這樣隨便生氣嗎？」但殷淡定回答「客人太多了也不好說什麼」。

▲▼《姜食堂2》又吵架！　姜虎東走心：他可以這樣隨便生氣？（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼P.O看著哥哥又吵架，忍不住笑了。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼《姜食堂2》又吵架！　姜虎東走心：他可以這樣隨便生氣？（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

姜虎東又委屈地質問李壽根：「你不能這樣生氣啊。」李又回嘴：「這裡就5桌還記不住嗎？」所有成員吵起來，客人親眼目睹他們鬥嘴笑翻，但姜虎東還是覺得委屈：「壽根這樣，突然生氣又不理人。」鏡頭一轉，姜虎東才恢復鎮定喊著：「壽根啊我愛你～」吵完架馬上和好，《姜食堂》吵架日常讓觀眾笑翻。《姜食堂2》每週六在愛奇藝上架播岀。

▲▼《姜食堂2》又吵架！　姜虎東走心：他可以這樣隨便生氣？（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲姜虎東跟李壽根最後和好。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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姜虎東, 姜食堂2, 李壽根

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