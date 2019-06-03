風田招牌長髮「剪短了」！　新造型曝光帥度破表…網：已戀愛

記者劉宜庭／綜合報導

風田（Win）是男團SpeXial成員之一，同時也為《綜藝3國智》、《娛樂百分百》的主持人，螢光幕前拋掉偶包，呆萌又風趣幽默的性格，帶給觀眾超多歡樂。過去大多頂著偏長髮型的他，近來難得將頭髮剪短，全新髮型大獲網友好評，連男星李易都忍不住出聲大讚「帥啊！」

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▲風田過去大多頂著過耳長髮。（圖／翻攝自風田Instagram）

風田擁有高挑外型，過去大多頂著偏長髮型及中分瀏海，近來難得改變造型，他3日透過Instagram發文，曬出全新髮型，自己看了也忍不住驚嘆：「好久沒有剪這麼短了。」影片中，他頭髮長度大約落在耳上，瀏海也明顯變短了一些，自拍過程中，不時伸手撩髮，將髮線撥回原來的中分，眼神更不時對著鏡頭放電，融化大票粉絲的心。

▲風田難得把頭髮剪短。（圖／翻攝自風田Instagram）



新造型出爐出，風田整個人看起來煥然一新，帥度被讚升級不少，與螢光幕前的搞笑形象對比，反差感更是拉大了好幾倍，不但令李易留言驚呼「帥啊」，同時也吸引大票粉絲大讚，「把頭髮剪短真的帥翻了啦」、「瀏海很重要啦！已戀愛」、「短一點比較帥」、「不得不說真的蠻帥的」、「這樣真的很好看」、「很適合」，在網路上引發一陣熱烈討論。

▼風田新髮型。（影片／取自風田Instagram，如遭刪除請見諒。）