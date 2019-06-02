方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

記者劉宜庭／綜合報導

女星方志友外型甜美，和老公楊銘威育有3歲女兒Mia以及1歲兒子Sunny，家庭生活幸福美滿。儘管行程滿檔，她仍會不時會透過社群網站發文，分享生活點滴，近來除了飛往大阪旅遊度假，今（2日）更曬出一張全身美照，展現瘦身成功後的驚人成果，引來一整排「藍勾勾」帳號留言驚嘆，意外掀起不小討論度。

請繼續往下閱讀...

▲方志友近來飛往大阪度假。（圖／翻攝自方志友Instagram）

方志友透露，過去每逢夏天，她就在心中許下願望，期許自己「能變瘦一點露個小蠻腰。」如今，她的心願終於實現，2日晚間曬出一張全身美照，畫面中，她穿著短版運動背心，不僅「中空」露出平坦腹部及緊致腰線，伸手一拉下半身穿著的舊牛仔褲，更是整整差了將近一個拳頭的寬度，她也笑說，「曲線有心機，這個腰線可以吧。」

▲方志友開心透露瘦身成功。（圖／翻攝自方志友Instagram）

超狂瘦身成果出爐後，方志友美照驚艷大票粉絲，同時更吸引一整排「藍勾勾」帳號留言，其中包括閨蜜昆凌大讚，「哇，好瘦！」坤達也驚呼，「這麼腰瘦。」另外，程予希、簡廷芮（Dewi）、張景嵐、拐拐（許萌希）、房思瑜、謝雨芝（Dora）、峮峮（吳函峮）、王樂妍等人，都紛紛留言給好評，顯見她在演藝圈人緣相當好，發文短短2小時就吸引超過3萬人關注按讚，也在網路上引發一陣熱烈討論。

▲方志友瘦身成果釣出一整排「藍勾勾」帳號留言。（圖／翻攝自方志友Instagram）