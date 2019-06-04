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楊丞琳生日…李榮浩崩潰「我不發了行了嗎！」　慶生文遲到原因曝光

記者劉宜庭／綜合報導

李榮浩與楊丞琳穩定交往多年，鮮少公開曬恩愛，僅管平時對於戀情較為低調，但只要一提起，就是藏不住的甜蜜。如今女友迎來34歲生日，他不忘發文，公開送上生日祝福，其中關鍵字「我的女孩」，頓時閃瞎大票粉絲，甜蜜舉動掀起不少討論。

▲▼楊丞琳低調現身李榮浩演唱會。（圖／翻攝自楊丞琳IG、李榮浩微博）

▲楊丞琳、李榮浩穩定交往多年。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram、李榮浩微博）

▲李榮浩2017年在演場會上主動親楊丞琳。（圖／記者張一中攝）

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▲李榮浩2017年曾在演場會上主動親楊丞琳。（圖／資料照／記者張一中攝）

楊丞琳6月4日迎來34歲生日，李榮浩一過了12點，便在臉書發文為女友慶生，甜蜜寫道：「今天是我的女孩生日，生日快樂。」同時，他不忘附上愛人美照，畫面中，楊丞琳似乎玩起童顏特效App，卻幾乎與原來的她沒什麼差別，在鏡頭前比出手指愛心，展露開朗笑容，更是融化大票粉絲的心。

▲李榮浩發文為楊丞琳慶生。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

▲李榮浩發文為楊丞琳慶生。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

不過，李榮浩這次並沒有在「整點」準時發文，背後其實藏著一段小插曲。他坦言，原本打算時間一到，就在微博發文，但不知是否系統出錯，他遲遲無法順利將慶生文發送出去，忍不住崩潰喊，「從12：00開始，發了很多次都不成功，我不發了行了嗎！！！」一連串逗趣過程笑翻眾人，卻也顯見他對女友生日的重視。

▲李榮浩無法準時發文崩潰。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

▲李榮浩無法準時發文崩潰。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

楊丞琳不久後也在IG留言，幫男友還原事發情況，「一直在處理微博發文，導致打算兩個社群網站都零點整祝福我的他，害得IG沒有在零點時發出。微博當然更是沒有成功。」她表示，雖然這個突如其來的插曲，破壞了男方守時的計畫，「但是不管幾點發，甚至不發，我都知道他的祝福有多深～。」

▲楊丞琳還原李榮浩沒有準時發文的原因。（圖／翻攝自李榮浩Instagram）

▲楊丞琳還原李榮浩沒有準時發文的原因。（圖／翻攝自李榮浩Instagram）

事實上，去年楊丞琳生日時，李榮浩就準時PO文寫下，「祝我家少女生日快樂。」當時他更特地來台，為愛人親自下廚，還和楊丞琳媽媽合作，一起特製生日大餐，令女友既開心又滿足。

如今，李榮浩雖然遲了幾分鐘發文，但依舊為楊丞琳送上生日祝福，光是短短13個字，就瞬間閃瞎眾人，引來大票粉絲一邊戴著墨鏡、一邊留言喊，「太甜了」、「好幸福啊」、「咦？我看到的怎麼是一片白？」更有不少人敲碗喊，「快結婚吧！」在網路上掀起不少討論。

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