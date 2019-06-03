《玩很大》4女神濟州島海邊「解放比基尼」　Albee半球形狀被看光

記者劉宜庭／綜合報導

《綜藝玩很大》開播4年多，不只遊戲關卡新奇有趣，每集的來賓陣容也備受矚目，節目近來飛往濟州島錄影，製作單位3日一早公開「濟州四美」照片，一整排全是穿著比基尼的女神，性感畫面頓時掀起一陣暴動，令不少網友鼻血直流、狂喊太犯規啦！

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▲《綜藝玩很大》團隊最近飛往濟州島出外景。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》官方Instagram）



《綜藝玩很大》最近飛往濟州島出外景，黑隊除了小隊長黃鴻升，還加入「浩角翔起」浩子、「LamiGirls」隊長巫苡萱和舒子晨（Nikita），黃隊則是有庹宗康、張立東、梁凱莉和Albee（范乙霏），陣容引發外界高度期待。

格外引人注意的是，節目製作單位於3日一早，特地於節目Instagram帳號曬出一張辣照，搶先曝光錄影花絮，「濟州四美跟大家說早安。」畫面中，從左到右依序為梁凱莉、Albee、舒子晨、巫苡萱，4人站在海邊一字排開，全都穿著各式火辣比基尼，展現前凸後翹的好身材，性感指數直破表。

▲梁凱莉（左起）、Albee、舒子晨、巫苡萱被封「濟州四美」。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》官方Instagram）

超養眼畫面一曝光，頓時讓許多網友更暴動狂喊太犯規，「超辣的」、「大清早的這樣對嗎」、「整個醒了」、「美得沒天理啊」、「收視率都靠這個」，甚至還有人笑虧，「應該是平均胸圍最大的一集了XD」。另外，不少人也注意到，這是Albee自從先前腳傷休養後，難得回歸螢光幕前的一次錄影，讓大票粉絲興奮喊，「Albee回歸了！」意外掀起一陣熱烈討論。

▲舒子晨、巫苡萱各自在IG曬出辣照。（圖／翻攝自舒子晨、巫苡萱Instagram）