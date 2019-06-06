《VOICE 3》李荷娜戲外聽覺一樣神！媽媽、外婆講話秒醒來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓懸疑劇《VOICE 3》開播以來，話題環繞在變態殺人魔身上，討論度爆表。女主角李荷娜利用優越的聽覺，協助「112舉報中心」破案，她日前接受訪問，意外揭露自己平時的聽力就如劇裡一樣優越，即使在睡覺，聽見媽媽與外婆說話也會立刻醒來，震驚地回答：「這跟劇中的姜權珠有點相似耶！」

▲李荷娜飾演擁有過人聽力的主任「姜權珠」。（圖／愛奇藝台灣站提供）



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李荷娜飾演擁有過人聽力的主任「姜權珠」，被問到生活中最不想失去聽覺、視覺、味覺、嗅覺哪一項？她直覺答出：「聽覺。」隨後解釋，她在家裡睡覺時，只要聽見媽媽與外婆談話提到自己，便會立刻醒來，她的聽覺與劇中「姜權珠」一樣優越，恍然大悟的說：「這跟劇中的姜權珠有點相似耶。」李陣郁馬上給予肯定說：「這不就是姜權珠嗎？」

▲李荷娜戲外聽覺就很敏感。（圖／愛奇藝台灣站提供）



《VOICE 3》加深了高強度的動作戲，為維持體力，李荷娜透過拳擊鍛鍊身體。男主角李陣郁則是為了洗刷「都康宇」的殺人魔嫌疑，不僅拍攝時特別認真，戲外更狂練下肢運動，卻導致他跑太快造成NG，搭檔的金仲基就忍不住小小抱怨：「康宇他太快了！」《VOICE 3》每週日、一在愛奇藝台灣站上架播出。