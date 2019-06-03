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《寄生上流》看過的人9成推爆！　票房4天破7.7億超越《與神》

記者吳睿慈／綜合報導

南韓名導奉俊昊執導的電影《寄生上流》拿下韓影第一座坎城影展金棕櫚大獎，寫實諷刺上流社會的歪風，獲得好評。該片挾著得獎超人氣和觀眾的高度期待，30日在韓上映，4天內穩坐第一名，更累積336萬觀影人次，票房達韓幣291億元（約台幣7.7億元），打破夯片《與神同行》、《雞不可失》首4日觀影人次紀錄，票房表現亮眼，成為2019年年度大作。

▲▼《寄生上流》看過的人9成推爆！　票房4天破7.7億超越《與神》（圖／CATCHPLAY提供）

▲《寄生上流》在韓上映獲得亮眼成績。（圖／CATCHPLAY提供）

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《寄生上流》在韓上映以來叫好叫座，獲得9.17評分，大部分的觀眾寫下留言「最近看得電影中最衝擊的一部」、「看完電影沈思了很久」、「希望這部在海外也大賣，成為韓國之光」、「演員演技很好」。

有韓媒分析其成功關鍵在於「在藝術和商業間取得非常好的平衡，它是一部坎城影展電影，同時也是一部能透過社會議題、愉快的觀影體驗、貧富差距等不同角度，觸及廣大觀眾的電影。」奉俊昊週末也帶著主演影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠等人向影迷謝票。

▲▼《寄生上流》看過的人9成推爆！　票房4天破7.7億超越《與神》（圖／CATCHPLAY提供）

▲《寄生上流》寫實揭開社會階層的陋習。（圖／CATCHPLAY提供）

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊飾演）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植飾演）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均飾演）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。該片將於28日在台上映。

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