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強仁、晟敏惹毛粉絲！列9點「杯葛宣言」逼退團：抵制SJ

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流帝王」Super Junior出道14年以來歷經大風大浪，年紀最小的成員圭賢在5月正式退伍，結束團體長達9年的兵役期，他們3日宣佈將在下半年帶著正規9輯回歸，強仁、晟敏不參與活動，卻依舊引起南韓粉絲的不滿，在網路上掀起「杯葛宣言」，鄭重宣告：「直到公司確實公布立場，將無期限抵制Super Junior以及其成員的所有活動。」

▲▼韓粉硬起來要求強仁、晟敏退團！列9點「杯葛宣言」：抵制SJ（圖／翻攝自韓網、SM FACEBOOK）

▲強仁、晟敏惹毛南韓粉絲，遭要求退團。（圖／翻攝自韓網、SM FACEBOOK）

強仁連續爆出酒駕又陷入毆打前女友的罪名，2017年全面暫停演藝事業，沒想，近日又悄悄回到網路劇演出，令許多粉絲無法諒解；另一方面，晟敏2014年將老婆金思垠娶回家，卻不斷將禮物送給老婆、無視粉絲等行為，兩人皆讓歌迷傷透心。

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▲▼韓粉硬起來要求強仁、晟敏退團！列9點「杯葛宣言」：抵制SJ（圖／翻攝自韓網、SM FACEBOOK）

▲▼南韓粉絲要求公司給答案，否則抵制SJ各種活動。（圖／翻攝自韓網）

▲▼南韓粉絲要求公司給答案，否則抵制SJ各種活動。（圖／翻攝自韓網）

Super Junior結束兵役義務宣佈下半年回歸，原是一樁好事，如今卻衍生出南韓粉絲集體抵制，E.L.F列出9點「杯葛宣言」，不支持成員在Youtube、Instagram、Vapp上的影片點擊，並中斷對於團體的音源、專輯購買、節目收視、留言支持、周邊購買等應援，強烈要求強仁、晟敏退出團體，以及要求所屬公司給答案，抗議連署在韓吵得沸沸揚揚。

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