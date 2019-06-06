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《阿斯達》新創語言難懂？　網破解「只要顛倒唸」：超簡單

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛主演，1日播岀首集，劇中的假想部落及語言成為考倒觀眾的主要因素。據編劇朴尚淵透露，劇中新創的「內安脫語言」找來語言學系專家研發，沒想到，首集播完才30分鐘，便有網友破解其中奧秘。

▲▼《阿斯達》內安脫語言　韓網友30分內破解奧妙：超簡單（圖／Netflix提供、tvN、韓網）

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▲▼《阿斯達》劇裡宋仲基的爸爸就是內安脫，講著新創語言。（圖／Netflix提供、tvN）

▲▼《阿斯達》劇裡宋仲基的爸爸就是內安脫，講著新創語言。（圖／Netflix提供、tvN）

《阿斯達年代記》身為眾所注目的年度大作，1日播岀首集，立刻有許多網友熱烈討論，其中劇裡「內安脫族」為戲劇蓋上一層神秘面紗，他們行為有如野獸，嘴裡說著新創語言，成為戲劇焦點人物，但最後不幸被滅族。對此，有網友在看完戲劇30分鐘後，立刻破解內安脫語言奧秘，簡單來說就是子、母音拆開顛倒唸，並加上規則發音，令人恍然大悟。《阿斯達年代記》將從2019年6月1日開始在 Netflix上架，共計12集。

▲▼《阿斯達》內安脫語言　韓網友30分內破解奧妙：超簡單（圖／Netflix提供、tvN、韓網）

▲《阿斯達》內安脫的語言就是把韓文子、母音拆開顛倒唸，再加上固定發音規則，網友1日開播後30分鐘就破解答案。（圖／翻攝自韓網）

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舉例來說，韓文單字함께（一起），先將子、母音拆開為ㅎㅏㅁㄲㅔ，接著顛倒為ㅔㄲㅁㅏㅎ，再來母音單獨加上ㅇ，若子音單獨則加上ㅡ，에끄마흐便是內安脫族的發音。網友輕易破解語言學系專家的新創文字，令大批觀眾直呼「原來這麼簡單」、「我也會說內安脫語了」。

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