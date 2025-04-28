改編香港80年代「三大賊王」珠寶搶案　反派專業戶挑戰史上最變態

記者黃庠棻／台北報導

改編真實案件的懸疑犯罪題材廣受市場歡迎，播出後都能在網路引發話題，提及香港大型社會案件，必定會想到八零年代「三大賊王」珠寶搶案，他們事跡多次翻拍成電影，像是《樹大招風》、《賊王》等，成為香港無人不曉的頭號通輯犯。

▲《隱門》改編自真實社會案件，由「反派專業戶」吳岱融主演。（圖／年代提供）

知名港劇《隱門》正是以「賊王」葉繼歡傳奇人生為範本，由「反派專業戶」吳岱融飾演賊王，劇中他親自上演飛車搶劫、擄人勒贖、摑掌家暴等情節，詮釋反派喪心病狂的特質，他受訪表示，賊王角色演到他自己都會怕，直呼是「從影以來最衰、最變態的角色，反派到極致！」自曝是史上最瘋癲人設。

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▲《隱門》改編自真實社會案件，由「反派專業戶」吳岱融主演。（圖／年代提供）



香港「反派專業戶」吳岱融演繹多部壞人角色，在2015年《巨輪II》飾演大反派「鷲哥」高天鷲一炮而紅，壞到骨子裡的奸詐神韻被網友大讚「奸到出汁」，演技直逼視帝等級，這次吳岱融接演《隱門》「一代賊王」葉嘯天一角，讓觀眾直呼瘋到突破天際，發瘋程度成為追劇焦點。

▲《隱門》改編自真實社會案件，由「反派專業戶」吳岱融主演。（圖／年代提供）

吳岱融在劇中有大量動作戲碼，像是搶劫珠寶銀樓、警察街頭槍戰、打架鬥爭等全都親自上陣，他接受媒體訪問時坦言拍攝《隱門》花費許多力氣，為詮釋作惡多端的罪犯化身為「巴掌王」見人就打，每一場戲都要打十幾下，而且每一下都來真的，誇張戲碼讓他自己都笑說「打完連自己手都好痛！」

▲《隱門》改編自真實社會案件，由「反派專業戶」吳岱融主演。（圖／年代提供）



《隱門》再度喚醒香港人當年治安動盪的年代，播出後網友評論「賊王」角色猶如為吳岱融量身打造，他完美詮釋為錢喪盡天良、泯滅人性的重大罪犯性格，這點讓吳岱融自嘲「我的身份好恐怖呀！」，大方承認《隱門》是他詮釋壞人最瘋癲的一次。

▲《隱門》改編自真實社會案件，由「反派專業戶」吳岱融主演。（圖／年代提供）

此外，《隱門》故事題材取自真實社會案件，播出後在香港引發熱烈話題，首集播出收視就高達21.7點，隨著劇情鋪陳，最終大結局揭開謎底時，收視率更是衝破22.2點，相當於143萬人次觀眾收看，名列TVB 2023年度前10大收視劇集排行榜，4/29（二）起將在每週一至週五晚間8點於年代MUCH台、晚間10點MOD壹綜合台播出。