阿緯重現「大風車」　Energy牛奶一看：在激我嗎？　親吐真實心聲

▲魏如萱、蕭秉治、牛奶出席記者會。（圖／記者姜國輝攝）



記者翁子涵／台北報導

「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮將在6月21日登場，今（28日）舉辦記者會，魏如萱、Energy牛奶和蕭秉治現身公布「最受歡迎男歌手、女歌手、組合、數位單曲、創作新聲」五大獎項入圍歌手，也分別入圍人氣獎項，近來忙於巡演的牛奶，透露最近已在籌備新作品，且預告舞蹈部分比「16蹲」還激烈，他苦笑說：「大家都慢慢接受體力活了，下輩子想當創作歌手，遇到五月天也說想當他們，但這也算是我們的招牌。」

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▲牛奶大讚阿緯很棒。（圖／記者姜國輝攝）



而「Lollipop」棒棒堂日前相隔15年合體站上高雄巨蛋，阿緯也重現招牌「大風車」舞技，不過帥氣背後卻是肩膀到大腿內側都有拉傷，Energy的牛奶透露第一時間就收到公司同事傳來的影片，打趣回：「這是在激我嗎？」而被問會否感到壓力？他則說：「我覺得很棒，他真的也為了這件事情去做努力，也對於他能夠再次合體獲得好成績很開心，這樣是良性的競爭，我也還要再努力，希望讓大家感受到。」

對於阿緯滿身傷，牛奶也感同身受表示先前自己也飽受頸椎壓迫神經所苦，導致整隻手都是麻的，連2公斤的東西都提不起來，也只能靠著做復健慢慢恢復，他說：「現在常常練習還是會痠痛，但練到一個狀態就會比較好，所以希望常常有演出，當作練習和運動。」