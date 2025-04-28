基督徒突改信媽祖！李妍瑾曝原因　訓乩過程「發出從沒嘶吼過的聲音」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李妍瑾過去信奉基督教，然而26日卻突然公開「訓乩」的修行影片，表示自己接受了媽祖娘娘的指引。她28日也分享整個靈動過程，並表示自己近來性格改變了很多，旁人都能感受到。

▲李妍瑾日前分享自己的訓乩過程。（圖／翻攝自Instagram／li_yen_chin）

李妍瑾坦言，一開始拍攝過程影片，是因為「不知道自己能到什麼程度」，想用影像留下共同見證。李妍瑾表示，她接受媽祖娘娘的指引，是基於「濟世行善」的理念，「如果我的修行可以幫助到人，為何不做？」即使修行之路各有不同，她仍願意嘗試，也自白曾懷疑自己是不是「潛意識催眠」，但她相信各宗教宗旨都在「宣揚善念」，強調自己心態是開放而且誠懇的。

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面對外界可能對她的質疑，李妍瑾也很坦然，「大家拿李妍瑾濾鏡來看我，很正常。」她分享，曾經的自己常常糾結、抱怨社會不公，如今則認為那都是一段成長的過程。尤其提到與母親的關係，她動情表示，「我跟我媽媽的情感真的變得非常非常得好。」這段修行，讓她學會了放下過去的執念，也更珍惜眼前的人事物。李妍瑾感慨，「改變不是我自己說的，而是身邊的人都能感受到的。」

▲李妍瑾認為任何宗教都是以善念為先。（圖／翻攝自Instagram／li_yen_chin）

談到訓乩的過程，李妍瑾透露自己一向直白，並未帶專業攝影團隊，只是很好奇，也科學論證，但依舊發現有許多無法解釋的神秘現象。李妍瑾描述，到寺廟後，她看到許多修行者在八卦陣中展現奇特靈動，其中有位師姐哭得非常淒厲，讓她也感到異樣。隨著感應加深，她在家人陪伴下經歷了強烈靈動，甚至含住燃燒的香火而不自覺發出嘶吼聲，「是我自己從沒嘶吼過的聲音。」李妍瑾說，整個過程中自己意識清醒，但身體卻無法自主控制，「身體素質不至於讓我癱軟到這個程度」，這段經歷讓她親身感受到靈動的神秘力量與深刻影響。

經歷這次訓乩後，李妍瑾更堅定行善的信念。她表示，行善有很多種方式，自己願意嘗試更多可能，「一念成佛，一念成魔」，人生本就是一場體驗與修行。她認為，雖然現在還無法改變社會或帶來神蹟，但只要「心念放下，珍惜身邊的人，那就是福。」李妍瑾感性說道，不需強求結果，「順其自然」就好。