66歲黃仲崑自爆「都沒在避孕」　涂善存剃平頭演活佛…遭大元色誘

記者黃庠棻／台北報導

世新大學自製影集《惡靈世界》今（28）日舉辦上檔記者會，主演黃仲崑、湯志偉、王傳一、王上菲、大元、林家佑、涂善存、顏毓麟、鍾岳軒、李沛旭、王宣、陳予新、蔚葒縈、徐子婷、徐偉然、陳映璇皆盛裝出席。

▲世新大學自製影集《惡靈世界》舉辦上檔記者會。（圖／世新大學提供）

《惡靈世界》主演群主來世新大學校友演出，包含黃仲崑、湯志偉、王上菲、涂善存等人都是。其中，黃仲崑是資深校友，在採訪途中還開玩笑詢問副校長「請問有敬老卡的人，學費可以打折嗎？」笑說自己想要回學校念研究所，甚至在大元被問到「婚後避孕」問題時，毫不猶豫地回答「我都沒在避」，笑翻眾人。

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▲黃仲崑（中）力挺母校，出演《惡靈世界》。（圖／世新大學提供）

而涂善存在《惡靈世界》中飾演一位密宗活佛，為了戲劇內容特地剃了平頭、學藏傳佛教的拳法，坦言前者相對來說比較簡單，反而是後者壓力比較大，事前花了很多時間跟武術老師套招、練習，且他在戲中有許多秀出身材的戲碼，笑說為了劇情要求，還被大元「色誘」。

▲涂善存為戲剃平頭。（圖／佳葳娛樂提供）

此外，男主角王傳一在劇中與女主角王上菲有情感戲，笑說「幸好沒有吻戲」，因為小學一年級的大女兒會規定他現在拍戲不能有太過親密的肢體接觸，坦言現在如果要拍吻戲要被罰一千元，如果有激烈的床戲的話則要罰款一萬元。

▲王傳一（右五）慶幸《惡靈世界》中沒有親密戲。（圖／世新大學提供）