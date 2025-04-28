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「新垣結衣尪」星野源8月台北開唱！婚後首度訪台　新歌邀李泳知合作

記者吳睿慈／台北報導

日本全才男星野源將攜最新專輯《Gen》展開亞洲巡演，正式宣布8月30日將在台北國際會議中心（TICC）開唱。這也是他2019年後，睽違6年再度走出日本舉辦海外公演，更同步推動新專輯《Gen》，找來南韓人氣饒舌歌手李泳知合作，讓歌迷格外期待。

▲星野源被瞎傳婚變。（圖／翻攝自星野源IG）

▲星野源、新垣結衣於2021年結婚。（圖／翻攝自星野源IG）

星野源時隔約6年半推出的全新原創作品《Gen》，李泳知參與第6首歌曲〈2（feat. Lee Youngji）〉，他日前在Instagram分享曲目表時，女方也以愛心表情回應，並在限時動態開心表示：「星野源先生最棒了！」同時分享自己過去挑戰星野源代表曲〈戀〉的戀舞影片，並透露：「以前念國中時，常常在卡拉OK唱星野源的歌，沒想到現在能一起合作，真的很開心。」

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事實上，李泳知去年曾在日本舉辦個人演唱會，安可時演唱〈戀〉並跳起戀舞，當時上傳影片後，星野源本人也親自按讚，引發熱烈話題，這段緣分最終促成了此次正式合作。

▲星野源開啟巡演8月來ㄓㄞ。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲星野源開啟巡演8月來台。（圖／雅慕斯娛樂提供）

另外專輯中的新曲〈Star〉，則被選為星野源主演的咖啡品牌新廣告主題曲。歌曲以春日氣息洋溢的放克旋律，搭配「一直在等著你」的溫暖歌詞，釋出後即榮登歌NET注目度排行榜冠軍，展現超高人氣。

這次亞洲巡演命名為『Gen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour』，預計從台北起跑，之後前往首爾及上海，也是星野源2021年把「全民老婆」新垣結衣娶進門後，婚後首度訪台。更多演唱會詳情，請鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

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