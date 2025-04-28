泰版《鬼家人》保留台灣原版經典！　金百倫讚「BKPP是天選組合」

記者黃庠棻／台北報導

2025年度必看泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）將於5月9日全台上映，本片改編自台灣話題IP《關於我和鬼變成家人的那件事》，找來高人氣CP組合Billkin與PP Krit大銀幕合體，爆笑場面升級。

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

台版導演程偉豪、監製金百倫今（28）日出席媒體試片並受訪，金百倫對Billkin潛入同志酒吧被附身尬舞及證據沒錄到音，只好現場拿著藍白拖「口技配音」的橋段印象深刻，直接看到大笑出聲；程偉豪看完電影激賞「泰版玩得更瘋、更沒底線！」

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▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》由泰國知名電影製作公司GDH（Gross Domestic Happiness Co.,Ltd.）打造，《鬼影》、《薩滿》導演班莊比辛達拿剛擔任監製、《限時好友》導演查揚諾布普拉寇執導。金百倫透露2023年帶著《鬼家人》走遍世界各地，包含柬埔寨、越南、新加坡、香港、澳門、韓國、日本都有上映，也去了芝加哥、巴黎、義大利、紐約等地參加國際影展。

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

而台泰合作緣起就是2023年《鬼家人》香港電影節放映，當時班莊看完片非常喜歡，不到兩周便提出改編邀約，雙方一拍即合，她說「真的很興奮，畢竟班莊的《鬼影》是我們電影致敬經典元素之一（毛毛騎脖子），當下就知道交給他們是最正確的選擇！」

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

程偉豪表示改編過程全由泰方決定，完全沒干涉，所以當看到泰版保留了非常多原版橋段，既感動又懷念，開心說「我好像回到觀眾角度，看了一個很不錯的故事！」他自己最喜歡改編橋段之一，是Billkin飾演的「明」這次因大跳鋼管舞，變成網路紅人的安排。

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

另外，電影貼近泰國文化，將反派大本營改成泰拳館，滿滿的泰風，讓金百倫笑說看完電影忍不住連吃兩天船麵。而人氣爆棚的「BKPP」演出泰版雙男主，兩人互動情感比原版更強烈，金百倫形容BKPP是天選組合，她說「Billkin的少年氣加純粹乾淨的氣質，就算是小奸、小惡的狀態也很討喜，PP纖細易感的狀態，則是讓我一直隨之心情起伏。」

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

除了主角，泰版配角群同獲一致好評，不少網友看預告時，就發現飾演反派「喬老大」的泰國喜劇演員Jaturong Phonboon，竟和原版「孝哥」蔡振南大撞臉，最後被附身的經典場面原汁原味重現之餘，更帶來全新笑點與驚喜。

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

女主角「可怡」由雅拉查芃普金帕可（Arachaporn Pokinpakorn，暱稱Goy）演出，片中讓Billkin對她神魂顛倒還寫了首情歌。特別的是，Goy戲外另有編劇身分，BKPP首部戲劇《愛的警報器》及爆紅作《以你的心詮釋我的愛》就是由她擔任編劇，等於是雙帥爆紅的幕後推手之一。

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

此外，泰版同樣有個可愛的吃貨同志刑警「馬東」，馬念先飾演的隊長，泰版也原封不動保留，而台版機靈的傑克羅素梗犬「小毛」到了泰版轉變成為吉娃娃「多多」，除了聽到「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」就裝死的經典招式，還「加碼賣萌」會把下巴放在主人手上，成為兩位男主角的情感連結，金百倫說「泰版在保留角色精髓同時，都有角色名場面的再升級，讓我再次得到了截然不同的樂趣！」

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》故事描述由Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）飾演的警察線人「明」意外撿到一個神秘紅包，被迫和PP Krit（克里特·安努艾德奇康）所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫他解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常。電影將於5月9日全台上映。