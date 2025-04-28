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Toro遭私生飯跟蹤騷擾！　團長牛奶竟脫口「那應該的」吐關鍵原因

▲▼魏如萱、蕭秉治、牛奶出席記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲魏如萱、蕭秉治、牛奶出席記者會。（圖／記者姜國輝攝）

記者翁子涵／台北報導

「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮將在6月21日登場，今（28日）舉辦記者會，魏如萱、Energy牛奶和蕭秉治現身公布五大獎項入圍歌手，也分別入圍人氣獎項，日前Energy成員Toro在社群自爆遭私生飯跟蹤回家，不堪其惹的他，更罕見嚴肅喊話：「我很尊重隱私的。」牛奶被問到此事，也做出回應。

▲牛奶表示沒有特別關心Toro。（圖／記者姜國輝

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▲牛奶表示沒有特別關心Toro。（圖／記者姜國輝攝）

對於Toro被私生飯跟蹤騷擾，牛奶表示自己沒有特別關心他這部分，「我們大家都很成熟了，各個問題都可以處理，也要謝謝粉絲支持，我們才會有這樣的成績。」更打趣說：「因為他單身，還是偶像，那應該的，一定要跟到他家，畢竟對他還有很多想像空間，也是一種體驗。」話鋒一轉，他則表示也是需要跟粉絲溝通一下，「好好促膝長談，應該可以解決這個問題。」

而Energy去年相隔21年後合體出輯，問及有無信心入圍金曲獎？牛奶說：「我個人對於獎項沒有特別（在意），去年復出已經受到大家很多的愛戴，自己的小朋友也很愛（歌曲），不過對於工作人員跟公司來說，他們真的很用心在宣傳，如果真的有入圍，對公司是很重要的。」
 

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