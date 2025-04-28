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李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊員李雅英2024年成為富邦「Fubon Angels」一員，憑藉親切微笑和完美體態，備受球迷喜愛。沒想到，她27日應援到一半突然離場，讓不少粉絲相當擔心。對此，她事後也隨即解釋背後原因了。

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英解釋中途離場的原因。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

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李雅英解釋從27日早上就開始流了很多汗，「可能是這個原因，比賽途中突然流鼻血了」，顯見她幕後敬業的一面，但也因此暫時離開了應援台，「真的很抱歉。」

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英跟粉絲道歉。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

此外，李雅英透露27日是這個賽季第一次進行了特別表演，相當感謝李珠珢準備了這次的舞蹈，她和南珉貞都很努力地跟著跳，「能在球場上展現不同以往的演出，真的非常開心！」

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英的努力有目共睹。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

事實上，李雅英從國中就開始學習舞蹈，但起初並沒有想過加入啦啦隊，單純因為喜歡跳舞，又恰巧知道有啦啦隊的工作，2014年才誤打誤撞以啦啦隊成員身分正式踏上應援舞台，「我試過之後發現這是一個可以得到能量的工作，就一路跳到現在！」

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