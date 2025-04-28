港星自閉症兒子打爆電視！　妻1打4身心俱疲喊：真的要崩潰

記者劉宛欣／綜合報導

港星張致恒偶像團體出身，因爆出劈腿5女，被港媒封「世紀渣男」，演藝事業全毀，他在2019年和女粉絲雯雯結婚，一連生下4子，由於形象不好，收不到工作邀約，生活也陷入困境，一家六口長期面臨財務壓力，加上必須親自照顧小孩，令他難以專心工作賺錢，生活重擔沉重，而更雪上加霜的是，其中一名兒子被診斷出自閉症，讓家庭壓力進一步飆升。

▲張致恒多次吐露難以維持一家六口的生計。（圖／翻攝自Instagram／stevencheung）

張致恒妻子雯雯此前曾在社群平台透露，自己健康狀況也出現警訊，坦言心臟有問題，更無奈表示：「自從證實心臟和肥妞和老爸一樣，每天都好害怕自己突然離開，在家裡暈過去，4個孩子怎麼辦？在街上暈過去，4個孩子怎麼辦？」一番話字字句句流露出對未來的無力與擔憂，讓不少網友為之鼻酸。

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▲雯雯抱怨孩子調皮。（圖／翻攝自Instagram／UGLY_MAMA）

2024年2月，雯雯就在深夜透過IG限時動態自爆，家中有一名孩子確診自閉症與過動症，坦承自己已瀕臨崩潰邊緣，照顧四個小孩的重擔已經壓得她喘不過氣來，情緒極為低落。

時隔一年多，雯雯27日再次發文透露家中再遇難題，無奈表示：「不要小看自閉症小朋友，電視也打爆了！」她感嘆家裡電視壞掉以後，照顧工作變得更加艱難，「沒了一台電視簡直是很難度過的一天！原來照顧4個孩子最好的幫手是一台電視！今天真的要崩潰了。」短短幾句話道出她無助又疲憊的心情，引發網友關注與心疼。