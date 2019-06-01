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女友愛露球出門講不聽！　吃醋男靈機一動「帶到文具店約會」…神結局笑翻300萬人

記者田暐瑋／綜合報導

有個喜歡打扮清涼、東露西露的女友該怎麼辦？泰國一個男子因為看不下去女友每次出門都喜歡打扮裸露，某次約會看女友穿了超深V、大露背的性感上衣，他突然想出一招，先和女友約在文具店碰面，成功治好女友衣服不愛好好穿的毛病，女友雖然一直猛翻白眼卻也無可奈何，神結局笑翻大票網友。

泰國男網紅ดนัย ขุนศรี在臉書PO出一支影片，和女友約在文具店裡，看到女友的打扮當場崩潰，原來女友胸前開了超深V，東西半球都露了出來，一轉到背面，背面又大開洞，整片美背和內衣背帶看得一清二楚，他臭臉念了半天，女友也擺著一張臉似乎是嫌他煩。

▲女友穿太辣，網紅男友奇招秒治。（圖／翻攝自ดนัย ขุนศรี臉書）

▲女友穿太辣，網紅男友奇招秒治。（圖／翻攝自ดนัย ขุนศรี臉書）

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他突然靈機一動，一手把女友的領口往內拉，另一手拿起旁邊架子上賣的鐵夾，往胸口這麼一夾，像是扣扣子一樣「封胸」，之後他又拿了一張A4的綠色美術紙貼在女友的背上，剛好完美的把露出的美背全都遮住，他看了看總算心滿意足，繼續帶女友去逛街。

▲女友穿太辣，網紅男友奇招秒治。（圖／翻攝自ดนัย ขุนศรี臉書）

▲網紅男友用夾子夾住胸口。（圖／翻攝自ดนัย ขุนศรี臉書）

倒是被封胸遮背的女友面露無奈，臭著臉還不停翻白眼，對男友的舉動雖然生氣，卻也無可奈何，這段教訓女友的影片PO上網後已超過300萬人觀看，有網友笑虧「下次對女友試試看」、「我才不信有女生會乖乖被這樣亂貼」、「沒被女友打死就不錯了」。

▲女友穿太辣，網紅男友奇招秒治。（圖／翻攝自ดนัย ขุนศรี臉書）

▲網紅男友用綠色紙貼住背部。（圖／翻攝自ดนัย ขุนศรี臉書）

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