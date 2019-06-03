熊熊G球被蹭又被舔！　11秒床上影片狂重播…「新對象曝光是小鮮肉」

記者田暐瑋／綜合報導

熊熊（卓毓彤）個性活潑、體態前凸後翹，內外兼具的形象讓她成為不少男人心中的理想型女友。近日她上傳一支床上影片，新養的小狗狗就這樣趴在她的胸前又蹭又舔，似乎是還未斷奶，她見狀發出呵呵笑聲，笑說：「身為小奶狗喝個奶也（不）為過。」

熊熊2日在IG限時動態PO出影片，開心宣布養了一隻只有3個月大的松鼠博美「HARU」，是個小男生，渾身毛茸茸，非常討人喜歡，似乎還未斷奶的HARU在她身上爬來爬去，最後索性趴在她的傲人胸前舔來舔去，她笑說：「身為小奶狗喝個奶也（不）為過。」透露這就是HARU的撒嬌模式。

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▲熊熊的狗狗趴在胸前摩蹭撒嬌。（圖／翻攝自熊熊IG）



可以和熊熊有這麼親密的互動，不少男網友都直呼超羨慕：「好想當那隻狗喔～」熊熊則是假裝是HARU的語氣跟粉絲打招呼：「各位哥哥姐姐們好，謝謝你們平常支持我的媽咪，以後我也要請大家多多指教了，以後換我代替姐姐陪伴媽咪陪伴你們❤」

▲熊熊。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊在4天裡減了2公斤，成效算是相當驚人，立刻有網友求菜單，她也不藏私PO出自己的方式，首先運動和飲食要同步進行，依照早中晚三餐時間運動，每個時段進行3組運動，包括有氧、瑜珈拉筋以及鍛鍊肌肉，每組須做5分鐘，每個時段至少要15分鐘。

同時熊熊也強調，「記得要爆汗不要挑輕鬆的做。」最好是能夠3組內容連續做，每個間隔休息幾秒就好。在飲食方面則是以輕食為主，像是白天吃無糖優格、優酪乳加點麥片，或是吃一根香蕉代替，中午就是吃菜跟肉，盡量無油少鹽，避開澱粉以及湯，晚上則是蛋白2顆或無糖優格。

