明日花綺羅爆「當妹頭開趴選妃」！　男偶像一晚搏鬥3女優

記者田暐瑋／綜合報導

日本G奶女優明日花綺羅前凸後翹的好身材，在AV界闖蕩10多年依舊維持一姐地位，近日爆出她當「妹頭」，找來好幾個AV女優姊妹參加聚會，對象則是傑尼斯偶像伊野尾慧，據悉，有前輩當時語帶曖昧要男方好好「指導」一下姊妹，伊野尾慧隨即帶走3個女生，事後3女瘋狂稱讚伊野尾慧的技巧超強，引起外界遐想。

據日本媒體報導，傑尼斯偶像伊野尾慧被爆參加AV女優聚會，事情發生在2018年底，由明日花綺羅邀約，在場的還有數位AV女優，當天因為另一名自稱也是傑尼斯偶像的男子頻頻伸鹹豬手，加上說話下流，到一半就被趕出去，留下的伊野尾慧則代替友人道歉。

▲明日花綺羅。（圖／翻攝自明日花綺羅IG）



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據日本媒體報導，傑尼斯優質偶像伊野尾慧被爆參加AV女優聚會，事情發生 在2018年底，由明日花綺羅邀約，在場的還有數位AV女優，當天因為另一名自稱也是傑尼斯偶像的男子頻頻伸鹹豬手，加上說話下流，到一半就被趕出去，留下的伊野尾慧則代替友人道歉。

▲伊野尾慧。（圖／翻攝自日網）



明日花綺羅（明日花キララ）走紅AV界10年，並以「惠比壽麝香葡萄」隊長之姿帶領女團主持綜藝節目、各地巡迴演出，2018年4月宣布畢業，隨後官方推特的介紹文中明言「不拍AV了」，形同離開AV界。她現在投入自創內衣品牌，經常有新品馬上就秒殺賣光，成功進軍服飾市場。

▲明日花綺羅。（圖／翻攝自明日花綺羅IG）