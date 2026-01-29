阿喜不能過生日！「慶祝就出事」揭18年魔咒：有和我一樣的人嗎

記者潘慧中／綜合報導

阿喜（林育品）28日在社群平台分享自己「不能過生日」的特殊體質，她透露從1歲到18歲只要大肆慶祝就會發生意外，輕則氣球爆炸，重則生病送醫或發生車禍。今年雖低調度過，當天仍遭遇一連串怪事。所幸最終平安健康度過，她直到生日過一週才敢補切蛋糕慶祝。

▲阿喜生日過一週才慶祝。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



細數今年生日發生的離奇插曲，阿喜透露當天凌晨5點家中物品莫名砸落、愛犬對著空氣狂吠半小時，出門找朋友時還不慎把車開進墳墓區。

▲阿喜有「逢慶祝必出事」的體質。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



不只這樣，阿喜去麥當勞上廁所時，還沒坐下「馬桶水直接爆開」，連新買的手機都莫名死機，回家後更發現冰箱壞掉，可說是狀況百出。

▲▼阿喜慶幸家人和毛小孩都健康平安。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



為了打破魔咒，阿喜今年過生日同樣不張揚，慶幸最終「平安健康地度過了」。她選擇隔週才將收到的手作蛋糕插上蠟燭，「吃了一口，酸了，但我還是開心。」儘管如此，她仍保持樂觀心情，並感謝這一年來依然有許多愛她的人，最重要的是家人與家中的柴犬、貓咪都平安無事。

▲阿喜24日迎來39歲生日。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



居家慶生照中，只見阿喜身穿白色細肩帶低胸背心搭配深色短褲，盤腿坐在地板上，大方展現火辣身材與深邃事業線。她俏皮地對著眼前插著一根蠟燭的蛋糕嘟嘴，模樣相當可愛。