許允樂二婚…李玉璽認婚前「一起去上輔導課」　親曝夫妻私下生活

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。

▲《婚內失戀》李玉璽搭檔項婕如。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

由最近火紅的舞台劇「嫌疑犯X的獻身」導演吳維緯操刀編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出，令人相當期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舞台劇《婚內失戀》探討婚姻中長時間面對同一個人、同樣的生活瑣事，卻因時間流逝而產生截然不同的感受。從熱戀時期恨不得分秒相依，到婚後朝夕相處卻往往只看見彼此的缺點，作品真實描繪親密關係中愛與磨損並存的狀態。劇中以三對不同婚齡的夫妻為主軸，讓觀眾一次看見婚姻走過5年、15年與30年，各自可能面對的風景與課題。

▲《婚內失戀》李玉璽搭檔項婕如。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

李玉璽是第二度演出《婚內失戀》，心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。太太許允樂先前曾擔任《婚內失戀》的特別來賓，李玉璽透露兩人也因此透過作品深入聊了許多彼此的價值觀，重新對齊對婚姻的想法。

▲李玉璽、許允樂。（圖／記者周宸亘攝）

對此，李玉璽形容《婚內失戀》是一個很好的媒介，讓他們更清楚彼此真正想要的是什麼，也更知道在關係中應該留意與調整的地方。這次再度詮釋結婚5年的夫妻狀態，他直呼自己與角色的距離變得更近，也因此在演出過程中開始觀察，哪些行為或互動可能會慢慢累積成為結婚15年甚至30年的模樣，同時思考有哪些事情是現在就能開始實踐與修正的，讓這次的演出多了一層更貼近人生的體會與反思。

▲李玉璽、許允樂。（圖／記者周宸亘攝）

新婚的李玉璽透露現在很享受婚姻生活，回到家會很開心，如果對方在工作，自己就在家打掃，等對方回來時有一個乾淨舒適的空間；或是自己外出工作，回家時對方也早已準備好迎接彼此，兩人是非常互相、為對方著想的狀態，偶爾遇到不用上班的日子，也會特別小小慶祝一下，去咖啡廳坐坐、聊天。

▲李玉璽、許允樂。（圖／記者周宸亘攝）

是否會擔心多年後感情走向劇中「15年婚姻」的疲乏狀態？李玉璽坦言，10年、20年後的相處一定不會和現在一模一樣，但因為他和許允樂都看過《婚內失戀》，也透過這部戲得到很大的提醒，所以兩人是有意識地在經營婚姻，並且真心希望也相信不會走到那樣的狀態。

▲李玉璽、許允樂。（圖／翻攝自許允樂IG）

李玉璽形容，夫妻倆並不是把婚姻看成「求婚、登記就完成」的簡單事情，而是在確定彼此之前，給過對方很多挑戰與討論的空間，有話就直說，清楚告訴對方什麼是自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，甚至包括金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。

因為對許允樂而言這是第二次婚姻，需要更謹慎、更確定，而對李玉璽來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」，也讓這段關係從一開始就建立在清楚、誠實與自覺之上。

▲李玉璽、許允樂。（圖／翻攝自許允樂IG）



此次演出和上次不同之處還有對手演員，李玉璽這次與項婕如搭檔CP，發展出一組全新、只屬於兩人的小志與小柔。李玉璽認為，角色核心與身分設定仍會依循劇本，但許多情感與價值觀的觸發，其實更來自觀眾觀看時的感受，而他們要做的，是在既有劇本的基礎上，和項婕如一起開發出不一樣的火花。

這次也是兩人繼戲劇《神之鄉》後的二度合作，相隔6、7年再度演CP，彼此都成長許多，生命經驗也不同，加上導演的引導，讓李玉璽看見項婕如過去未曾展現的一面，原本以為她是安靜、文青型的演員，卻在排練中釋放出更瘋狂、有能量的一面，讓他覺得非常新鮮。

▲《婚內失戀》李玉璽搭檔項婕如。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

首次加入《婚內失戀》的項婕如形容，自己就像是走進一段早已在發生、而且無法旁觀的親密關係，她認為舞台劇的即時性會把演員的狀態無限放大，當天的呼吸、專注力，甚至情緒的猶豫，觀眾其實都能真切感受到。

項婕如分享，最讓她有感的一句台詞是「你怎麼這麼安靜？」每次說出口時，身體都會不自覺先停頓一下，因為這句話不像是在指責，更像是一種已經來不及的發現。她認為，很多關係走到後來，並不是因為誰吵輸了，而是因為彼此都沒有力氣再說了，這一刻常常讓她回到自己的生活中反思，檢視自己是否也曾把感受留在心裡、沒有說出口。