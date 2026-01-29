獨家／GD代言手機殼「台灣也能買」　6款小卡搶先曝「背面有簽名」

記者吳睿慈／台北報導

南韓超人氣天王GD（G-DRAGON）剛結束全球巡演，團體BIGBANG迎來出道滿20周年，日前韓媒證實他即將開啟見面會，國際品牌CASETiFY也在近日捎來好消息，重磅宣布找來天王成為品牌首位全球代言人，並推出獨家限量小卡，《ETtoday》獨家獲得官方所提供的「6張小卡全貌」，帶粉絲搶先一睹小卡完整內容。

▲▼CASETiFY重磅宣布找GD擔任全球代言人。（圖／CASETiFY提供）



G-DRAGON擔任品牌全球代言人消息曝光，立刻吸引網友熱烈討論，不少粉絲在各大社群及論壇討論這次的小卡資訊，歌迷熱情表示「小卡超帥是怎樣」、「這次的造型帥瘋，必須入手」，更有粉絲笑喊「問就是收藏」。

由CASETiFY推出的GD獨家照片小卡共有6款不同造型，每一款都展現出天王標誌性的藝術氣質與時尚風格，從俐落前衛的金屬質感造型，到充滿視覺衝擊的繽紛色彩穿搭，讓粉絲直呼「每一款都想要」。

▲小卡內容一共6張，《ETtoday》搶先公開小卡全貌，方便粉絲更好收藏。（圖／CASETiFY提供）

只要購買G-DRAGON代言的全新「CHROMATIC: FORMS & HUES」系列，選擇1個手機殼並搭配1個配件，就能獲得1包小卡，每包內含隨機2張，一共有6款可收集，且每款小卡背後還印有天王的簽名。

▲一包裡面會有2張小卡。（圖／CASETiFY提供）



除了凡選購「CHROMATIC: FORMS & HUES」系列任一款手機殼搭配一款電子配件，即可獲得「G-DRAGON 獨家照片小卡」乙包（數量有限，送完為止）外，凡於全台指定門市購買該系列任一產品並完成拍照打卡與指定標記，即可再獲限量「鏡頭貼紙包」乙份，讓粉絲能全方位收藏這位當代iCON的創意縮影。該系列目前已在CASETiFY台灣官方網站、CASETiFY STUDiO品牌概念店、及蝦皮CASETiFY官方旗艦店正式發售。