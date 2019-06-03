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女星刷廁所「刷出意外」　整塊肉被削下…送醫秒噴3萬2！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星鄧穎芝參加選秀節目《全球華人新秀歌唱大賽》出道，不過近來她將事業重心轉移到健身訓練上，目前也兼職擔任健身教練。她日前在IG上透露，自己在工作室洗廁所，沒想到卻「洗出意外」，她在刷廁所時意外割傷手，送院後傷口足足縫了11針。

▲▼鄧穎芝。（圖／翻攝自IG／鄧穎芝）

▲鄧穎芝在洗廁所時不慎割傷手。（圖／翻攝自IG／鄧穎芝）

鄧穎芝3日凌晨在IG上分享手指受傷的「血腥畫面」，她的食指關節處，被割出很長的一條傷痕，她在發文中透露，自己是在洗廁所時發生意外，手指不慎被廁所裡的放衛生紙的鐵盒子割傷，被削下了一大塊肉，「想說洗一下Studio的廁所，誰知道卻縫了11針，還花了（港幣）8千多元（約台幣3萬2千元）！」隨後還附上一張在醫院就診後照片，只見她的手指已經被包紮成一顆小球，不少粉絲看了都直呼非常心疼，大家也紛紛留言慰問，「好好照顧自己」、「看到都角得很痛，下次真的要小心點」。

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▲▼鄧穎芝。（圖／翻攝自IG／鄧穎芝）

▲鄧穎芝手指整塊肉被削出，縫了11針。（圖／翻攝自IG／鄧穎芝）

鄧穎芝好友張紋嘉在接受《東網on.cc》採訪時，透露是自己送對方去醫院的，她描述當時聽到對方在廁所慘叫，原以為是鄧穎芝看到了蟑螂求救，沒想到卻是受傷了，原本鄧穎芝打算要到公立醫院就診，但是後來擔心病人太多要等很久，所以最後由她開車送鄧穎芝到私立醫院就診。

▲▼鄧穎芝。（圖／翻攝自IG／鄧穎芝）

▲▼鄧穎芝。（圖／翻攝自IG／鄧穎芝）

▲鄧穎芝近來熱衷於健身。（圖／翻攝自IG／鄧穎芝）

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