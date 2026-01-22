ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許瑋甯升格人母又有新身份！連2年拿金鐘…自揭「馬年課題」全說了

記者黃庠棻／台北報導

隨著2026年農曆新年即將到來，運動鞋品牌New Balance以馬年為靈感，邀請楊祐寧與許瑋甯分別演繹鞋復古潮流鞋款。去年升格當公司老闆的許瑋甯，新的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡；楊祐寧去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙，做好演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。

▲許瑋甯、楊祐寧。（圖／New Balance提供）

▲許瑋甯。（圖／New Balance提供）

許瑋甯連續兩年分別以《她和她的她》、《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇集最佳女主之後，2025年迎來人生新角色，升格人母以及公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧；因此如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題，私底下透過散步來重新整理自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許瑋甯、楊祐寧。（圖／New Balance提供）

▲許瑋甯。（圖／New Balance提供）

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第四度問鼎金鐘視帝，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸；一直是運動熱愛者的他，談到2026年的「好事成雙」新年願望，表示「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」

▲許瑋甯、楊祐寧。（圖／New Balance提供）

▲楊祐寧。（圖／New Balance提供）

對此，楊祐寧說「好運不是等來的，是『努力加上選對裝備』走出來的，所以我特別在意鞋款的選擇。」期許自己新的一年宛如一匹馳騁荒野的野馬，自由無拘卻步伐穩健，在繁忙生活中踏實前行，讓工作與生活都越走越順。

▲許瑋甯、楊祐寧。（圖／New Balance提供）

▲楊祐寧。（圖／New Balance提供）

