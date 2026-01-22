唐綺陽瘦出鉛筆腿！做皮拉提斯「身體變緊實」甩肉26公斤 公開4重點

記者潘慧中／綜合報導

星座專家唐綺陽2025年已經瘦掉26公斤的體重，儘管如此，她依然保持運動習慣，最近更在社群網站上傳一系列做皮拉提斯的照片，瘦出鉛筆腿的模樣吸引上萬人朝聖按讚！

▲唐綺陽瘦出鉛筆腿。（圖／翻攝自Instagram／jessetang11）



對於接觸皮拉提斯的感受，唐綺陽驚呼「只能說很神奇」，她驚訝於明明動作幅度這麼小，卻能帶來強烈的痠痛感。她坦言過去看到這些器材覺得像是懲罰，但現在心境大轉變，不僅開始享受運動過程，更開心分享努力後的具體成果，「身體越來越緊實！」

▲▼唐綺陽做皮拉提斯。（圖／翻攝自Instagram／jessetang11）



持續的鍛鍊也讓唐綺陽深刻體會到「努力真的有回報」，不只體態有所變化，心態也隨之改變，開始享受運動完隔天帶來的肌肉痠痛感。她感性地形容這種體驗：「原來這就是所謂痛並快樂著」，展現出對健康體態管理的積極與享受。

▲▼唐綺陽越來越享受運動。（圖／翻攝自Instagram／jessetang11）



事實上，唐綺陽曾透露從2024年5月底就開始執行減肥計劃，訣竅除了運動就是少吃，「管住自己的嘴！」相較於之前錄影都能吃2個便當，她現在吃半碗飯就差不多飽了，就連麥當勞也不吃了，用燻雞取代炸雞。

不只這樣，由於醫生提醒她不要吃糖，因此唐綺陽也戒喝手搖飲，「以前喝兩杯，那個一進去就是都是糖。」戒酒的部分，她則解釋本來就不太喝酒，「現在就更不喝了。」