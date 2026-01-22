ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

中職最正MC「希望他沒朋友」揭擇偶條件
冷氣團發威！專家示警3地區更冷
車銀優捲逃稅爭議「公司出面回應」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

繪戀空 黃荷娜 三上悠亞 我是查理 賴冠霖 山本太郎 維多利亞 貝克漢

舞台準備到一半「白沙屯媽祖親臨」　轎班人員一句話起雞皮疙瘩！

記者黃庠棻／台北報導

紙風車368兒童藝術工程在2026年將邁入20週年，迎來意想不到、卻深具象徵意義的祝福。2026年首場演出於臺中準備期間，白沙屯媽祖娘娘鑾轎突然蒞臨現場，轎班人員轉達一句「台上不要停，娘娘是來看戲的。」

▲紙風車368兒童藝術工程（圖／紙風車提供）

▲紙風車368兒童藝術工程。（圖／紙風車提供）

舞台前方擺上四張紅色塑膠椅，鑾轎如同觀眾般落座，看完整段歌舞後才起駕離開，臨行前輕觸舞台，彷彿留下一句無聲的鼓勵。這一幕，成為紙風車成立「椅子會」的起點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「椅子會」的概念，來自長年走遍368個鄉鎮市區的經驗，很多孩子因為368兒童藝術工程而第一次坐下來看戲。椅子不只是座位，而是讓孩子能感受藝術的起點。因此，在368藝術工程20週年之際，紙風車號召理念相同、願意為孩子付出的民眾加入「椅子會」。

▲鄭弘儀。（圖／紙風車提供）

▲鄭弘儀。（圖／紙風車提供）

紙風車創辦人李永豐與主持人鄭弘儀聊到媽祖來看戲與「椅子會」，李永豐隨口說「兄弟，你認100本，簽名讓觀眾捐一千元，送一本簽名書？」鄭弘儀當下爽快答應，立刻認購100本《青年的四個大夢》，趁錄影空檔親自簽書，連午餐都來不及吃。

▲鄭弘儀。（圖／紙風車提供）

▲鄭弘儀。（圖／紙風車提供）

接著，歌仔戲藝術家、國家文藝獎得主唐美雲，也在繁忙的行程中撥空到劇團簽書，邊簽邊唸「好像小時候被老師罰寫名字，但這次是為了咱的囝仔」；金鐘影帝陳竹昇接到電話立馬加入，陸續各界名人陸續響應。這些人並非「代言」，而是以自己的人生故事，支持「椅子會」。

▲唐美雲。（圖／紙風車提供）

▲唐美雲。（圖／紙風車提供）

簽名簽到手抖的金鐘影帝、金馬獎最佳男配角得主陳竹昇笑說「李美國絕對是我的七世孽緣，但遇到紙風車這群良師益友，無形中成為我一生的底氣。」他分享，自己21歲在紙風車工作時，每天埋頭完成工作，心裡卻隱約感覺「人生好像不只這樣」，卻說不出方向。當時紙風車的兄姐們對他說「你去看這本書。」

▲陳竹昇。（圖／紙風車提供）

▲陳竹昇。（圖／紙風車提供）

陳竹昇回憶，第一次翻開《青年的四個大夢》，才知道原來人生需要被這樣思考情感、人際、選擇，本身就是生命的素材「以前遇到事只有情緒，後來才知道，要一邊害怕、一邊往前走。」他笑說，很多時候真的很怕，但身後總有人吼他「怕什麼？死不了啦！大不了回紙風車！」這份被接住的力量，也成為他一路走到今天的重要底氣。

▲陳竹昇。（圖／紙風車提供）

▲陳竹昇。（圖／紙風車提供）

紙風車創辦人李永豐回憶，自己高中畢業，對人生充滿迷惘「這本書，剛好為我打開一條清楚的路。」，後來進入蘭陵劇坊，受教於作者吳靜吉博士，逐步走上劇場之路，創辦紙風車劇團，將創意、美學、愛與關懷帶到臺灣各地。

▲陳竹昇。（圖／紙風車提供）

▲陳竹昇。（圖／紙風車提供）

「【紙風車368兒童藝術工程】二十年來很辛苦，但臺灣人的善良，一直支撐著我們。」他感性表示，媽祖在這個時間點前來看戲，是一種提醒，也是一種加持。他也希望，透過《青年的四個大夢》與「椅子會」，能接住更多正在尋找人生方向的孩子。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

7小時前

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

5小時前

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

21小時前

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

9小時前

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

4小時前

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

17小時前

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

22小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1/21 09:14

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

21小時前

曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂

曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂

6小時前

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

1/20 16:06

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

1/21 17:55

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！
安成宰在女兒面前好卑微

安成宰在女兒面前好卑微
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

看更多

【孟婆湯不純？】嫩嬰一開口竟是台灣人耳熟能詳的那句話

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前0

謝忻厭食3周吃不下「暴瘦6公斤」！　查不出病因身心俱疲：怕死在房間裡

40分鐘前0

婁峻碩3月當爸…焦凡凡挺孕肚曝「產後規劃」　生完兒子火速復出！

1小時前10

蘇櫻花太狂！拍完日本A片「攻下歐美成人界」激戰西方男優：滿暈的

1小時前54

《原子少年》小孩神隱3年道歉！　遭判刑曝自責心聲：放不下舞台

1小時前30

黑男新婚不到一年遭疑婚姻觸礁！本人鬆口曝現況　認和Lucy已分房睡

1小時前0

舞台準備到一半「白沙屯媽祖親臨」　轎班人員一句話起雞皮疙瘩！

1小時前0

為病重至親脫下婚紗！徐冬冬婚禮改低調家宴　暖送粉絲專屬禮

2小時前41

唐綺陽瘦出鉛筆腿！做皮拉提斯「身體變緊實」甩肉26公斤 公開4重點

2小時前11

長子宣戰3天「維多利亞冷淡反應曝光」！　聯手貝克漢無視兒控訴

2小時前0

許瑋甯升格人母又有新身份！連2年拿金鐘…自揭「馬年課題」全說了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復
    7小時前408
  2. 超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝
    5小時前3
  3. 日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流
    21小時前169
  4. 《Moving異能2》奉皙確定換人演！
    9小時前
  5. 優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話　她秒簽字
    4小時前162
  6. 三上悠亞球場「坐著搖」辣翻
    17小時前2015
  7. 男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟求進演藝圈
    22小時前63
  8. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    1/21 09:14207
  9. 黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！
    21小時前165
  10. 曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂
    6小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合