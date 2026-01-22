ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
為病重至親脫下婚紗！徐冬冬婚禮改低調家宴　暖送粉絲專屬禮

記者張筱涵／綜合報導

35歲大陸女星徐冬冬出身平面模特兒，因亮眼外型被封為「中國大陸第一美胸」，她於2024年與大15歲的演員尹子維登記結婚，原本計畫在今年2月底於哈爾濱舉辦盛大婚宴，未料近日因家中長輩突發重病，婚禮安排臨時出現變動。

▲▼徐冬冬　尹子維。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

▲徐冬冬和尹子維婚禮形式變動。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

長輩病重影響婚期　婚禮改為低調家宴

[廣告]請繼續往下閱讀...

尹子維於21日透過社群發文說明，表示徐冬冬的近親目前病況不佳，徐冬冬自小由該名長輩照顧，感情相當深厚，夫妻倆在與家人討論後，決定 2月26日僅舉行低調的家庭與好友聚餐，原定的婚紗儀式與對外慶祝活動則將延後舉辦，具體時間需視家人病情再做決定。

尹子維也在文中向外界致謝，表示會在合適的時間再分享更多消息，感謝大家一路以來的關心與支持。

徐冬冬親自說明：不穿婚紗、不辦儀式、不收禮金

徐冬冬隨後轉發丈夫貼文並補充說明，強調2月26日仍會完成一場「簡單的家庭式小婚禮」，但不會穿禮服或婚紗，也不設任何儀式。她表示，對外的婚禮與慶祝活動仍在準備中，將視家人健康狀況再行公布。

她同時明確表示，此次婚禮拒收任何禮金，不論是家人、朋友或長輩，「誰送禮金或禮品，這次我都會請您回家」，並向外界致歉也表達感恩之情，盼能獲得理解。

▲▼徐冬冬　尹子維。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

▲徐冬冬和尹子維2024年已登記結婚。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

回饋粉絲送「專屬飲料」　優先哈爾濱當地網友

除了婚禮安排，徐冬冬也提到，將於2月底送出「尹子維、徐冬冬特別版飲料」回饋支持他們的粉絲，優先發送給哈爾濱當地的網友，相關資訊已公布在她微博的新粉絲群中。

為何選椰樹？徐冬冬親揭15年合作情誼

徐冬冬22日再度發文，親自說明婚禮專屬飲料選擇「椰樹」品牌的原因。她表示，與椰樹集團的合作並非因為自己知名度，而是源於創意理念的認同，雙方已合作超過15年。

徐冬冬也在文中坦言，自己並非頂流藝人，出道時甚至是群眾演員，但一路走來遇到許多珍貴的合作夥伴，對此充滿感恩。她形容椰樹品牌負責人與團隊「謙遜、有義氣、踏實又善良」，並表示未來無論走到哪裡，都會提起這段情誼。

【快回來啦QAQ】阿金自己在家開始哭嚎 還走到監視器前表演

