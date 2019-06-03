雷神原本要加入《X戰警》　「丟2主要角色」心都碎了！

記者傅家妤／綜合報導

澳洲籍男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）憑藉著「雷神索爾」一角走紅全球，硬漢形象深入人心，但他的演藝之路並非一直都這麼順利，曾有一段時期，試鏡頻頻被打槍，讓他非常受挫，尤其是失去了《X戰警：金鋼狼》及《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》的演出機會，讓他非常難過。

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▲克里斯漢斯沃過去曾參加《X戰警：金鋼狼》試鏡。（圖／《復仇者聯盟4》、《X戰警：金鋼狼》劇照）

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克里斯漢斯沃近來為了新電影《MIB星際戰警：跨國行動》積極狂跑宣傳，他日前接受《Variety》雜誌專訪時，談及自己多年來從影經歷，稱2007年在接演「雷神索爾」前，他曾積極希望尋找演出男主角的機會，而且給了自己很大的壓力，他曾參加過《X戰警：金鋼狼》的試鏡，爭取出演「金牌手（Gambit）」，可想而知的是最後他並麼沒有被選上，而該角色最後由泰勒基奇（Taylor Kitsch）出演。





▲克里斯漢斯沃曾極力爭取「金牌手」（左）的角色。（圖／《X戰警：金鋼狼》劇照）

另一個讓克里斯漢斯沃懊惱沒有爭取到的角色是《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》中，由查寧塔圖（Channing Tatum）飾演的男主角「G.I. Joe」，失去這兩個角色讓他感到非常受挫，而且也很心碎，「我真的差一點就被選上當『金牌手』，當時我真的很難過，當時我的錢真的快要花光了，不過如果我真的演了其中一個角色的話，我就沒辦法演雷神索爾了。」

▲《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》最後選中查寧塔圖當男主角。（圖／《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》劇照）

塞翁失馬焉知非福，克里斯漢斯沃最後被選上出演「雷神索爾」，漫威成為了他的另一個家，「小勞勃道尼就像我的導師，與史嘉蕾（喬韓森）、傑瑞米雷納和馬克魯法洛的友誼，真的讓人覺得很不可思議，我和克里斯伊凡有著像親兄弟那樣的情誼，但宣傳的時候，他們（漫威）絕對不會讓我跟他搭檔，因為我們兩個很有可能都會到處闖禍，然後沒有一句話是在主題上。」

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