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彩虹同婚／戴愛玲心疼同志友人！　「不要放棄溝通」

記者關韶文／台北報導

長期關注同志議題的戴愛玲，身旁有很多同志好友，其中有一位男友人在大學二年級時跟父母出櫃，保守傳統的父親無法接受，一怒之下竟把兒子趕出家門！這名男友人只好休學工作，自力更生，4年後他再回到家裡，但跟父親的關係已降至冰點。

想起這段故事，戴愛玲透露她非常心疼這位友人的遭遇，除了給他鼓勵，還開導他說：「他們沒有不愛你，只是要給他們多一點時間和包容，讓他們慢慢去了解你，不要放棄任何能跟家人溝通的機會！」

▲▼戴愛玲。（圖／翻攝戴愛玲臉書）

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▲戴愛玲長期關注同志議題。（圖／翻攝戴愛玲臉書）

有一次戴愛玲去新竹參加商演活動，遇到一位男歌迷跟她說，去年同婚公投的結果令他非常痛心，他開始自我否定，甚至一度想要輕生！直到有一天他聽到戴愛玲《暗了，亮了》這首歌，深深被歌詞感動，對人生再次燃起了希望。所以當他見到戴愛玲本人，堅持要親自跟她道謝，此舉令戴愛玲非常感動，她給了這位男歌迷一個大大的擁抱，差點淚灑現場。

向來支持同志平權不遺餘力的戴愛玲，上週以行動力挺婚姻平權，早上8點就親赴現場，在暴雨中陪伴同志朋友守護立法院，一同見證亞洲第一個同婚專法的誕生！不僅如此，戴愛玲還自掏腰包拍攝《暗了，亮了》音樂微電影，將這首收錄在2017年專輯《了不起寂寞》的傷心情歌拍成一部看見希望曙光、祝福同志朋友的暖心影片。

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戴愛玲, 彩虹, 同婚

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