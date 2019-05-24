方大同就愛這一味？　又簽約一名女歌手「撞臉王詩安」

記者關韶文／台北報導

方大同所創立的「賦音樂」簽下第二位唱作新人Melodia孔藝弦！繼王詩安後，方大同再簽新人，兩位的共同特色就是有出色的歌唱及創作實力，讓人好奇方大同是否只簽女歌手？方大同不改｢佛系」本色表示：｢因為天時地利人和促成，一切都是緣分！其實不一定是男是女，只是剛好這兩位都是女生！」

回想起當初能和自己現在的老闆方大同建立起深厚的緣分，Melodia孔藝弦透露其實要感謝當初自己有勇氣｢毛遂自薦」，才有機會成為他演唱會的和聲；她表示：｢我把之前在他面前彈唱的那首歌的demo以及翻唱他的歌燒錄成CD當作禮物送給他，我沒有想到他真的去聽了，還找我做他巡演的和聲！現在想起來真的不知道哪裡來的衝動及勇氣！」

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▲▼方大同簽下新人歌手孔藝弦。（圖／賦音樂提供）

值得一提的是，當了方大同巡演的和聲的Melodia孔藝弦，從此打開她｢演唱會配角」之路，除了受邀擔任袁婭維演唱會和聲，更在參加校園歌唱比賽後被主辦單位找去當蘇打綠演唱會的暖場嘉賓；而Melodia孔藝弦也趁著這些工作機會，除了享受與自己欣賞的音樂人工作的過程，更累積在音樂相關工作的經驗，讓Melodia孔藝弦開心地說：｢方老闆不但是我的偶像，更是我的貴人！」

由於這張專輯的歌曲大多是由Melodia孔藝弦本人及與JTW製作團隊共同創作，問她與老闆一起工作會不會備感壓力？她笑說：｢方老闆本人不兇、也不給任何人壓力，不過他是一個超嚴格的細節主義者，所以感到的壓力不是外在的那種，反而是內心自己給自己壓力，就是一心想把音樂做好！」身為賦音樂的第二位女歌手，Melodia孔藝弦期許自己：｢我希望自己的音樂也可以為賦音樂廠牌的音樂風格添一抹色彩！」