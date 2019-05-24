快訊／蕭秉治被「大小眼」暴怒　嗆髒話：把你手腳打斷！

記者關韶文／台北報導

歌手蕭秉治24日晚間在IG暴走，罵了髒話後寫下，「根本垃圾嘛，不好意思我牌子小比較不紅所以你這個大小眼操機掰以為理所當然想幹嘛就幹嘛。」疑似因為早訂好的樂手被搶走，導致在社群平台上宣洩。

▲蕭秉治IG暴走。（圖／資料照／記者季相儒攝）

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發文看起來情緒相當激動，第一句就先點名，提到，「我管你前輩還鼠輩，表演前（強）搶樂手，你以為你是誰啊，根本垃圾嘛。」接著說明事情原委，「憑什麼用這種狗屎瞧不起人的態度對我經紀人，我幹你娘有種有本事來跟我說，開刀房停屍間你自己選一個，你最好給我跪下磕十個頭直到腦漿溢出。」

▲蕭秉治疑似搶樂手事件怒發文。（圖／翻攝蕭秉治IG）

文末最後，蕭秉治還寫到，要用自己的音樂生涯發誓，「只要你不小心出現在我面前，我一定把你手腳打斷看你怎麼繼續做音樂。」不料，20分鐘後，文章已經被刪除。

蕭秉治IG全文：

幹你娘我管你前輩還鼠輩，表演前強搶樂手，你以為你是誰啊，根本垃圾嘛，不好意思我牌子小比較不紅所以你這個大小眼操機掰以為理所當然想幹嘛就幹嘛，我幹你娘，你他媽憑什麼硬搶公司早就訂下的樂手時間，憑什麼用這種狗屎瞧不起人的態度對我經紀人，我幹你娘有種有本事來跟我說，開刀房停屍間你自己選一個，你最好給我跪下磕十個頭直到腦漿溢出，自以為大頭，不然你下次碰到我最好躲遠一點，我用我的音樂生涯發誓，只要你不小心出現在我面前，我一定把你手腳打斷看你怎麼繼續做音樂，幹你娘！滾！