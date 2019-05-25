獨家專訪／被質疑不能唱快歌？梁靜茹唱出「情歌本格派」

記者關韶文／專訪

「情歌天后」梁靜茹睽違7年發行新專輯《我好嗎？－太陽如常升起》，專輯十首歌描述愛情的不同狀態。唱片公司將梁靜茹定義為「情歌本格派」，不去刻意選唱舞曲或搖滾，帶給粉絲最真實、最完整、最習慣的梁靜茹。這次新專輯，梁靜茹獨家接受《ETtoday星光雲》專訪，談到過去辛苦音樂路，相當有感。

梁靜茹從小就有音樂夢，5歲時開始跟著爸爸唱歌，也演唱了一些「B面歌曲伴唱帶」賺取零用錢。在學校時，梁靜茹也參加合唱團演出，自認「生命就是和唱歌有關」。除了參加社團，梁靜茹也曾參加學校禮堂比賽，家人為了怕她緊張，還躲在窗外替她加油。

懷抱著歌手夢，梁靜茹離鄉背井來到台灣打拚，雖然比別人辛苦，但謙虛的她也認為自己比別人幸運，「有自己的興趣就很幸運了！我媽媽永遠都是在旁邊給我很多掌聲。」為了一圓歌手夢，梁靜茹來到台灣第一件事情不是練唱，而是上了許多正音班、讀報課程，讓自己的唱歌咬字改掉過去的口音。

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▲▼梁靜茹睽違七年發行新專輯。（圖／記者張一中攝）

梁靜茹初登場《一夜長大》其實歌曲早就一鳴驚人，無奈碰上地震新聞佔據媒體版面，讓專輯成績不如預期，「即使第一張專輯沒有成功，但媽媽仍然相信我可以做到。」梁靜茹感謝唱片公司沒有放棄她，持續栽培，終於遇到了第二張專輯《勇氣》，她感慨笑說，「這樣我就不用帶著失敗回馬來西亞了！」

《勇氣》這首歌成了梁靜茹的歌壇經典，也成了朋友間的玩笑，常常聽見有人說，「是誰給你的勇氣？梁靜茹嗎？」事實上，不僅梁靜茹給了許多人「勇氣」，同時這首歌也是自己一劑「站穩歌壇的強心針」。

▲▼梁靜茹唱出自己的「情歌本格派」。（圖／記者張一中攝）

只有梁靜茹能超越梁靜茹，許多好歌接著向她招手，像是《寧夏》、《暖暖》、《可惜不是你》、《分手快樂》、《絲路》、《崇拜》等歌曲，雖然歌曲首首大紅，但也曾被質疑，是否只能唱慢歌，梁靜茹幽默笑說，「那我下一張專輯都是舞曲！可能要等十年！」將自己定義為「情歌本格派」，梁靜茹這麼解釋，「上天安排你的出現，你是畫油畫的就把油畫畫好，我現在就不用再去唱舞曲、搖滾。」

相隔七年終於回歸歌壇，梁靜茹籌備了14個月的新專輯，每一首都動聽、每一首都可以是主打歌，不論是描述工具人的《類情人》、描述孤單的《我好嗎》、描述剛分開的《慢冷》、再到最後釋然的《如愛所願》，不同的歌曲唱出每一位歌迷的不同經歷，相信這張《我好嗎？－太陽如常升起》新作，一定可以帶給歌迷全新的聽覺感受。