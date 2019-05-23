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何樂音樂又簽新人了！　田馥甄「新師弟」是長髮的他

▲▼田馥甄 何樂音樂x樂來樂好品牌結盟記者會-田馥甄。（圖／記者黃克翔攝）

▲田馥甄日前加成何樂音樂。（圖／記者黃克翔攝）

記者關韶文／台北報導

新人歌手許含光宣佈加入新音樂廠牌「好多音樂」X「何樂音樂」，成了田馥甄的最新師弟，並在6/11滿26歲之前一個月推出最新創作單曲《25》，這首歌是許含光在25歲前10 分鐘寫出來的曲，在25歲的這一年細細琢磨歌詞，終於將面世。

許含光是詩人許悔之愛子，從小學習小提琴、鋼琴，就讀成功高中時參加音創社開始接觸吉他，並與麻吉組團、玩band，畢業時所創作畢業歌曲《迷路的詩》在校園造成傳唱，更成為「畢業歌之祖」，帶動各校創作畢業歌曲的風氣。

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▲▼許含光,陳建騏。（圖／好多音樂提供）

▲許含光加入陳建騏公司。（圖／好多音樂提供）

這次新曲《25》由金曲金鐘雙料得主、全方位音樂人陳建騏以及「吉他神手」-鬼才音樂人韓立康聯手製作，回想起創作《25》這首充滿英搖迷幻風格歌曲的過程，他表示當初寫這首歌時是很傷心、有點絕望的，「有種想去的地方怎麼那麼遠，想念的地方怎麼都繞開的感覺，這輩子沒想過這一天會來，卻來得這麼快，然後自己好像什麼都沒做到...」他只好一直回頭看，「但『25』就好像是一條宿命性的線，切開了很多東西。」

許含光把這首《25》當作自己人生的分水嶺，也是轉換新東家的里程碑，他很期待與好友陳建騏老師的合作，很開心雙方緊鑼密鼓就完成了全新單曲、首次的內地巡迴和緊接的出書，首本詩文集《齒與骨》。

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田馥甄, 許含光, 陳建騏

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