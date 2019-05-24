星二代脫上衣拍宣傳照！　媽媽擔心問「這樣好嗎？」

▲李建軒為新歌脫上衣，秀出好身材。（圖／邦寧傳播提供）

記者關韶文／台北報導

創作歌手李建軒（Austin）24日推出新曲《那個誰》，為了呈現歌曲中「工具人」的主題，李建軒特別在單曲主視覺中「脫」了，秀出一張背對鏡頭露出側臉的「猛男照」，一展健身的傲人成績！

歌曲《那個誰》風格強烈、旋律動聽，李建軒藉此曲唱出許多男女的心聲，「即便始終沒能成為你認定的唯一，還是相信努力能破解不可能的難題。」雖然是對方口中無關痛癢的「那個誰」，很敗的專屬稱謂，「但感情中本來就沒有所謂的對錯是非，謝謝你曾經給的一切。」

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李建軒也表示：「聽過《那個誰》的朋友都會問我，會不會後悔曾經堅持過那麼一段關係，我的答案是『不會』！」又說：「或許是因為… 對於感情，我們都需要成長，都需要更茁壯，才能把那個更好的自己，留給下一個『命中注定』。」

為了《那個誰》首度一展健身有成的身材，但是媽媽看了頻說：「這樣好嗎？」顯現出護子心切，但爸爸瞧了一眼則說：「兒子，你練得不錯嘛！」李建軒向媽媽解釋拍攝裸上身照的含義與概念，但媽媽還是持保守態度，直到李建軒將海報的打樣帶回家給媽媽看，看到大尺碼的兒子海報映入眼簾，媽媽再三稱許：「真的很帥耶！」