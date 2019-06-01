繼《天黑》又有新歌了！　陳零九「超狂創作」2天破10萬

記者關韶文／台北報導

陳零九在5月9日推出了狼人殺主題曲《天黑請閉眼》，MV上架不到二週就突破一百萬觀看次數並持續狂增中，在數位音樂平台也衝上冠軍。陳零九再次推出新單曲，搭檔同門孫盛希合作《北京的夜晚》，兩人甜蜜對唱！

同屬滾石唱片的陳零九和孫盛希在音樂的起跑點差不多，當年希希來台發展，除了開始在音樂事業上努力學習及打拼外，對希希來說零九就像個大哥哥一樣，帶領著她一起摸索新世界，不只是在台灣的生活，零九在音樂編曲、創作、製作上也給了希希許多建議和方法上的經驗分享，這些年兩人累積的默契讓每一次合作都能玩出新的火花，也給《北京的夜晚》這首歌充了滿滿的粉色愛心泡泡。

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▲▼陳零九、孫盛希合唱新歌。（圖／滾石提供）

這次《北京的夜晚》也是陳零九與孫盛希睽違了三年的合作，這首歌是去年底兩人前往北京校園巡演過程中，陳零九體驗了在北京的夜晚，與孫盛希一起將那份甜蜜記錄下來，想獻給每一對熱戀中的情侶愛人們。

陳零九回想起兩人在三年前首度合作《今晚，只是有些話》時，也笑說：「三年前錄音那天下起了傾盆大雨，我騎著破破的機車載希希回錄音室錄音，雖然希希穿著雨衣，但頭髮還是全濕了，手上還拿了一杯冷掉的咖啡。」孫盛希笑說：「沒想到一下子過了三年，這次再進錄音室錄《北京的夜晚》時三年前的那些記憶全都回來了。零九哥是我出道後第一個合作的男藝人，很開心我的第一次是給了零九哥，也很開心可以再次合作。」