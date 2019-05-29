劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

▲劉詩詩（左）與吳奇隆結縭4年，上月底生下一子。（東方IC）



圖文／鏡週刊

中國大陸女星劉詩詩嫁給台灣小生吳奇隆4年多，終在4月底為吳家添丁，但近日爆出劉詩詩罹患產後憂鬱症，原因之一是日花新台幣1.2萬元給愛妻坐月子的吳奇隆被網友酸是「摳男」。不巧，另一位大陸女星高圓圓日前也為趙又廷產下1女，還入住每日約3萬元的月子中心，當場把劉詩詩比了下去。

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▲劉詩詩月子房。（圖／翻攝自Google Map、禾馨官網）



向來孝順的男星吳奇隆，2年前回台豪砸新台幣1.9億元在新北市新莊區買下4個單位的豪宅給全家人居住，老婆劉詩詩懷孕後就乾脆在台待產，日前生下一子，本該開心迎來「豬寶寶」的吳家，卻傳出劉詩詩罹患產後憂鬱症，且與「婆媳糾紛」脫不了關係。其實2人4年前結婚後，劉詩詩肚皮遲遲沒有動靜，讓婆婆相當「關注」，壓力甚大的她還傳出回北京娘家哭訴。懷孕後又長期在台待產，敏感的產婦情緒波動較大，劉詩詩與婆婆朝夕相處下，產生不少摩擦。

▲高圓圓月子房。（圖／鏡週刊提供、翻攝自和睦家醫院官網）



而劉詩詩這次生產後在吳奇隆的安排下，入住一日新台幣1.2萬元的禾馨婦幼診所VIP行政套房，看似豪華的坐月子假期，卻反遭中國大陸網友狠酸「摳門」。網友替劉詩詩抱不平，認為同為一線女星的趙麗穎、楊冪在上海、香港生產時，不論是品質還是花費都高出許多，直呼吳奇隆是「摳男」。

▲吳奇隆（左）與劉詩詩（右）2010年因合作《步步驚心》而相識相戀。



好死不死，同為「兩岸聯姻」的趙又廷愛妻高圓圓也在近日生產，趙又廷安排老婆高圓圓在北京和睦家醫院產女，據調查該院月子房最高檔要價人民幣19.8萬0元（約新台幣90萬元），平均1天就得噴掉3萬大鈔。大陸網友甚至臆測，吳奇隆是為了省錢才會讓劉詩詩在台生產，對講求高大上的強國娛樂圈，劉詩詩的面子肯定是掛不住的。

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