國中屁孩耍帥神明護體：用力打我！　同學「索爾一擊」傻眼…下秒神展開GG了

記者田暐瑋／綜合報導

直播越來越泛濫，只要人手一機就能當起直播主，且年齡層有逐漸下降的趨勢。一名國中生為了衝高觀看次數，聲稱有神明護體，從廟裡借來一支狼牙棒，要同學猛力地往自己身上打，保證絕對不會受傷，其中一個同學真的「往死裡打」，最後朝他頭部重擊，下一秒他崩潰尖叫，果然發生駭人悲劇。

一名國中生為了證明自己有神功護體，從廟裡拿了一支狼牙棒帶到學校，表示只要等到神明附身後，同學不管怎麼打都不會有事，要求同學「用力打、用力敲」，且全程直播，沒多久，國中生突然開始發抖，圍觀同學見狀大叫：「神明降駕了！」趕快幫他身上綁上紅帶。

▲國中生被打爆頭。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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接著，該名國中生開始大叫：「快來打我！」同學全衝上去往他身上猛打，其中一個拿著狼牙棒的同學竟然就往他頭上一砸，下秒他崩潰慘叫：「我頭卡住了！」才發現狼牙棒的尖片整個卡進頭裡面，同學嚇得趕緊叫救護車，送醫後發現尖片已經卡在骨頭裡，好險沒有傷及腦部。醫生見狀，忍不住開口諷刺：「啊不是有神明護體？」國中生瞬間尷尬，悻悻然回了一句：「還沒準備好啦！」

▲國中生被打爆頭。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）