ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

國中屁孩耍帥神明護體：用力打我！　同學「索爾一擊」傻眼…下秒神展開GG了

記者田暐瑋／綜合報導

直播越來越泛濫，只要人手一機就能當起直播主，且年齡層有逐漸下降的趨勢。一名國中生為了衝高觀看次數，聲稱有神明護體，從廟裡借來一支狼牙棒，要同學猛力地往自己身上打，保證絕對不會受傷，其中一個同學真的「往死裡打」，最後朝他頭部重擊，下一秒他崩潰尖叫，果然發生駭人悲劇。

一名國中生為了證明自己有神功護體，從廟裡拿了一支狼牙棒帶到學校，表示只要等到神明附身後，同學不管怎麼打都不會有事，要求同學「用力打、用力敲」，且全程直播，沒多久，國中生突然開始發抖，圍觀同學見狀大叫：「神明降駕了！」趕快幫他身上綁上紅帶。

▲國中生被打爆頭。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲國中生被打爆頭。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

請繼續往下閱讀...

接著，該名國中生開始大叫：「快來打我！」同學全衝上去往他身上猛打，其中一個拿著狼牙棒的同學竟然就往他頭上一砸，下秒他崩潰慘叫：「我頭卡住了！」才發現狼牙棒的尖片整個卡進頭裡面，同學嚇得趕緊叫救護車，送醫後發現尖片已經卡在骨頭裡，好險沒有傷及腦部。醫生見狀，忍不住開口諷刺：「啊不是有神明護體？」國中生瞬間尷尬，悻悻然回了一句：「還沒準備好啦！」

▲國中生被打爆頭。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲國中生被打爆頭。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

新歡師弟認愛許維恩！　「貼閃照」告白：從現在起我都會在妳身邊

推薦閱讀

依依「凸肚孕味照」露餡！　PO「懷3個月雙胞胎」關鍵字：肚子超明顯

依依「凸肚孕味照」露餡！　PO「懷3個月雙胞胎」關鍵字：肚子超明顯

愛女15年前被劈腿跳樓亡…　應采靈看破後事：直接丟臭水溝就好！

愛女15年前被劈腿跳樓亡…　應采靈看破後事：直接丟臭水溝就好！

前女友穿肉色禮服「掉出北半球」抱緊新郎！　新娘白眼狂翻「霸氣休夫」

前女友穿肉色禮服「掉出北半球」抱緊新郎！　新娘白眼狂翻「霸氣休夫」

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

《木曜4》超狂「五月天真的來了」！　2.5萬人看預告嗨爆狂吼：終於等到

《木曜4》超狂「五月天真的來了」！　2.5萬人看預告嗨爆狂吼：終於等到

吃藥玩愛的鼓掌「勇猛升旗8小時」！　小小弟爆痛…脫褲一看崩潰：整隻黑了

吃藥玩愛的鼓掌「勇猛升旗8小時」！　小小弟爆痛…脫褲一看崩潰：整隻黑了

黃心穎害慘親姊「嫁豪門夢碎」！百億男友怒退貨　爆出黑歷史「當小三逼瘋正宮」

黃心穎害慘親姊「嫁豪門夢碎」！百億男友怒退貨　爆出黑歷史「當小三逼瘋正宮」

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

YG社長爆性招待「揭未成年援交內幕」　最小只有14歲：灌毒後拍SM片

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

22歲外孫車禍被撞飛驟逝！　馬如龍痛遭打擊「肺腺癌惡化」

金鍾國曝曾有想婚對象　「光用想的都要哭了」韓網瘋猜是她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

醫師好辣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 男友禿頭or口臭？　張惠妹二選一嬌喊：接吻最重要
  2. 史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景
  3. 影／周杰倫「讀心術全猜中」超強！黑人、小亨堡被嚇到：太狂了
  4. 男歌手遭宣告再三年四肢全萎縮！　下海潛水感嘆脫離障礙　
  5. 國中屁孩耍帥神明護體：用力打我！　同學「索爾一擊」傻眼…下秒神展開GG了
  6. 影／子瑜現身桃園機場！被調侃翻錯韓文…羞回「這句話」Q炸
  7. 瓊恩雪諾讀《冰與火》結局劇本崩潰　痛苦掩面「看向龍后」哭了
  8. 獨家／劉以豪開工作室當老闆！　臉書「聯繫方式」變本人
  9. 鐵粉直盯Henry直播…「怎麼背景跟我這一樣」　轉頭一看他就在隔壁！
  10. 直擊／宋仲基放閃宋慧喬：老婆為我加油♥　甜曝「婚後心情」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366