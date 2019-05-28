小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

記者田暐瑋／綜合報導

香港藝人姚子羚外型甜美亮麗，日前卻被爆出介入閨蜜蔡宛珊（Sarika）婚姻，甘願當夜店董事Raymond的小四，床照更在網路上瘋傳。沒想到風波越演越烈，這次更有疑似女主角是她的「精彩掌聲片」流傳，片長約5分鐘，女子在片中作風大膽，引起不小討論。

姚子羚前陣子開記者會坦承和夜店董事Raymond交往，但否認是奪人所愛，之後更表示雙方已經分手，不知道是何時被偷拍床照。近日網路上和WhatsApp上更瘋傳一支5分鐘性愛片，有人直指片中女子就是她，但也有人分析，片中女子鼻頭較圓、嘴唇偏厚，加上頭髮長度不太符合，應該不是本尊。

▲姚子羚爆出性愛片。（圖／翻攝自姚子羚IG、翻攝自東周刊）



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對此，姚子羚澄清影片中的女主角並不是自己，也希望網友不要再流傳該支影片，以保護片中女子的隱私。姚子羚日前還原和Raymond的交往時間，男方已經和蔡宛珊（Sarika）分開一段時間，同時透露女方也知道她和Raymond交往過，被問及兩人關係，則回答「我們現在是普通朋友。」

有關遭指責介入婚姻，姚子羚重申「我相信那個時候，他們已經分開了，這就是我得到的訊息」，分手多久的細節則不願回應。至於床照為何遭到曝光，姚子羚坦言知道誰會做出這件事，「目前我不想說，只是好驚訝會有這些照片，我會有點擔心」。

▲姚子羚。（圖／翻攝自姚子羚IG）