前女友穿肉色禮服「掉出北半球」抱緊新郎！　新娘白眼狂翻「霸氣休夫」

記者田暐瑋／綜合報導

前女友絕對是每個現任最痛恨的一種生物，偏偏又是每個男人最留戀的存在。有個男生相當戀舊，和前女友的關係也都維持得很好，婚禮時突發奇想要開前女友桌，新娘為了展現大器也答應了，沒想到還真的有某任前女友穿著「肉色爆乳禮服」囂張踩場，還對新郎摟摟抱抱，新娘氣到決定休夫。

律師李怡貞在《震震有詞》透露，這位準新郎在婚禮上設計一桌前女友桌請客，大部份的前女友們都沒有出席，唯獨其中某任綠茶婊前女友從收到喜帖開始就相當積極，兩人常常會在半夜傳訊息，新娘在一次偶然中發現這個前女友都稱呼新郎「皇上」，但礙於當初自己答應老公的提議，也只能氣在心裡。

▲前女友踩場新娘。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）



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沒想到某天晚上，前女友突然打電話給新郎，嬌聲嬌氣地問：「皇上，您婚宴的時候，奴婢該穿什麼呀？」新娘聽到還是強忍怒氣，撐到婚宴當天，這個前女友竟然穿著「肉色禮服」登場，低胸設計讓北半球都快要掉出來，禮服上還有一顆顆水鑽，一看到新郎就抱了上去，態度非常招搖。

這一幕被親友們目睹，趕緊用手機偷拍傳給新娘打小報告，新娘一看到火冒三丈，不顧妝還沒化好，就要衝出去教訓這個綠茶婊前女友，身邊友人擔心婚禮泡湯趕緊阻止，她只好先走完婚禮儀式，但當晚也沒有洞房，最後她不滿老公沒有顧慮自己面子，讓她決定離婚。

▲前女友踩場新娘。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）