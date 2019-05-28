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愛女15年前被劈腿跳樓亡…　應采靈看破後事：直接丟臭水溝就好！

娛樂中心／綜合報導

應采靈、徐明的女兒徐子婷2004年因走不出被男友「白白」劈腿的陰影，讓當時年僅23歲的她選擇跳樓輕生，讓應采靈悲痛欲絕。因為走過喪女低潮，她對生死看得很開，更要剩下的一個女兒以後不用幫她處理後事，「直接丟臭水溝就好了...」

據《聯合報》報導，應采靈當年喪女，事後不願多追究，至今過了15年，她直言並不後悔，反而覺得自己做得很對，走出陰霾的她對生死也保持淡然態度，透露曾對僅剩的一個女兒說，等她走後不用辦告別式，「也不用頭七、什麼七的，直接丟臭水溝就好了... 」最後才改口同意樹葬或是海葬都可以。

▲應采靈（圖／翻攝自應采靈臉書）

▲應采靈（圖／翻攝自應采靈臉書）

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公視《生死接線員》是台灣首部器捐協調師職人劇，飾演死者家屬的應采靈聽器捐流程時，無法接受兒子可能腦死，反嗆：「只有老天爺可以帶走他！我只聽老天爺的。」首播後網路上討論不斷，有網友大讚曾歷經喪女之痛的應采靈，願意接下這個角色相當勇敢。

年僅23歲的徐子婷當年選擇跳樓輕生，大眾一度出現聲音要小三出來說清楚講明白。應采靈後來被問到此事，表示從沒想過要任何人負責，如果找到兇手能讓逝去的人回來，她會這麼做，但既然知道不會，「我寧願給他們機會。」多年後再回頭看，覺得當初的選擇是正確的。

▲應采靈（圖／翻攝自應采靈臉書）

▲應采靈（圖／翻攝自應采靈臉書）

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