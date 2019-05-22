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吳亦凡媽「神級外貌」罕曝光！　立體五官＋高冷氣質…網驚：連髮際線都一樣

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星吳亦凡（Kris）外貌高挑帥氣，在影劇、綜藝和音樂領域都有亮眼表現，深受粉絲喜愛。他從小跟著媽媽長大，母子倆感情深厚，近來有網友曝光一張吳媽媽年輕時的舊照，立體五官和吳亦凡相當神似，甚至被說「連髮際線都一模一樣」。

▲▼吳亦凡媽媽的舊照曝光，立體五官被說和兒子相似度超高。（圖／翻攝自微博／FashionWeek）

▲吳亦凡媽媽的舊照曝光，立體五官被說和兒子相似度超高。（圖／翻攝自微博／FashionWeek）

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吳亦凡在10歲時父母離異，之後他便跟隨母親移民加拿大求學、生活，母子間的感情十分緊密。他過去曾和好友Kevin創作歌曲《Lullaby》獻給媽媽，也曾在母親節化身大廚，親自為媽媽下廚做豐盛的大餐，對媽媽的愛可見一斑。

▲▼吳亦凡過去母親節曾為媽媽下廚，慶祝母親節。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

▲▼吳亦凡過去母親節曾為媽媽下廚，慶祝母親節。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

▲吳亦凡過去母親節曾為媽媽下廚，慶祝母親節。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

注重家人隱私的他對於媽媽相當保護，鮮少主動曝光對方的照片，讓粉絲們對「婆婆」的廬山真面目非常好奇。近日有網友PO出吳媽媽年輕時的舊照，她把前額瀏海全部往後梳，炯炯有神的大眼、高挺的鼻梁加上瓜子臉讓她看上去略帶英氣，小巧的嘴唇形狀和酷酷的高冷氣質，更被說根本是女版吳亦凡。

▲▼吳亦凡很保護媽媽的隱私，母子感情很親密。（圖／翻攝自微博／娛大蜀黍）

▲吳亦凡和媽媽感情很親密。（圖／翻攝自微博）

網友看了吳媽媽和吳亦凡的對比照後也覺得不可思議，直說基因真的好強大，2人如出一轍的立體五官，也被笑說根本是複製貼上，「怪不得吳亦凡那麼帥，他媽媽也太好看了吧」、「兒子一般都比較像媽媽，吳媽媽顏值這麼高遺傳得好」、「媽媽很有以前香港女明星的味道，也太有氣質了吧」、「媽媽要是個男生比吳亦凡更帥」。但也有粉絲提醒，吳亦凡過去曾說過媽媽個性比較害羞，「私下不要打擾她」。

▲▼有網友PO出吳亦凡和吳媽媽的對比照，被讚基因太強大。（圖／翻攝自微博／FashionWeek）

▲有網友PO出吳亦凡和吳媽媽的對比照，被讚顏值高。（圖／翻攝自微博／FashionWeek）

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