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瑤瑤首爾合體韓男友！　萌綁雙馬尾…一蹲下險露「渾圓屁股蛋」網辣暈

記者韓景樺／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）4月時認愛南韓綜藝咖男友李振遠（Andy），小倆口面對戀情曝光態度大方，經常透過Instagram和粉絲分享恩愛出遊照，張張都充滿熱戀氣息。而近日和男友在南韓旅行的她，23日也PO出美照，難得綁雙馬尾的瑤瑤穿著條紋短褲，露出一雙逆天美腿，讓粉絲直呼好辣。

▲▼瑤瑤近日和男友在韓國旅行。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

▲瑤瑤難得綁起雙馬尾，被讚是陽光女孩。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

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異國戀談得幸福的瑤瑤，過去就曾和男友穿韓服拍情侶合照，互動充滿粉紅泡泡。而近日2人又展開韓國旅行 ，還開心搭巴士前往大田，造訪當地最受觀光客青睞的麵包店「聖心堂」，讓粉絲看了笑說：「你都快可以出韓國旅遊書了。」

▲▼瑤瑤近日和男友在韓國旅行。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

▲瑤瑤和男友一起去了南韓大田。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

▲▼瑤瑤近日和男友在韓國旅行。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

▲▼瑤瑤近日和男友在韓國旅行。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

▲瑤瑤近日和男友在南韓旅行。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

而回到首爾後的瑤瑤也在23日再次發文「有夠熱首爾」，並難得地將一頭長髮綁成雙馬尾。只見她換上了細肩帶背心加高腰短褲的套裝，露出筆直纖細的一雙逆天長腿，而短褲穿在168cm的瑤瑤身上顯得略短，她才一蹲下，渾圓屁股蛋險些要跑出來見客，讓粉絲忍不住大呼：「有夠熱的辣妹」、「是妳太辣」、「雙馬尾！這個風格也好美」，更大讚她是陽光女孩。

▲▼瑤瑤近日和男友在韓國旅行。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

▲▼瑤瑤近日和男友在韓國旅行。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

▲▼瑤瑤近日和男友在韓國旅行。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

▲瑤瑤穿上短褲大秀美腿，網友讚她是陽光女孩。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

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