太妍自爆「每天都在演戲」！　親回IG提問…認和SHINee的他超熟

記者韓景樺／綜合報導

南韓女團「少女時代」的隊長太妍集空靈美貌和超強天籟嗓音於一身，每每推出新作品總能掀起話題，深受歌迷喜愛。她私下常透過網路和歌迷分享日常，IG更擁有超過1340萬人追蹤，一舉一動受到大眾矚目。23日她也難得透過限時動態回答提問，展現女神真實的一面。

▲太妍擁有許多歌迷。私下也常透過IG和粉絲互動。（圖／翻攝自IG／太妍）

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太妍近期忙著日本巡演，難得有空閒的早餐時間，便透過限時動態來回答網友提問。有人好奇日程忙碌的她若碰到無法從容以對的狀況，該怎麼調適自己的心態，她心有戚戚焉地說，還是得抽空休息，然後下次就提前做好計畫，「這也是我想對自己說的話。」

▲太妍23日透過IG限時動態回答網友提問。（圖／翻攝自IG／太妍）

擁有堅強歌唱實力的太妍，也不免被問到有沒有速成的發聲秘訣，她不藏私地要粉絲試試運用肌肉的力量，態度相當大方。她也坦言，每當聽到歌唱實力被稱讚，或是「除了你還有誰能唱這個」的時候，總是會讓她心情瞬間變好。

▲太妍大方回答和唱歌相關的問題。（圖／翻攝自IG／太妍）

女神難得透過IG和粉絲互動，有要面試的粉絲也趁機向她訴苦，太妍聽了貼心安慰粉絲別緊張，「會做得很好的」，更傳遞了鼓勵和正能量：「無論如何，都會出現方向和機會的，加油喔！」但當有粉絲問她該不該翹掉晚自習時，太妍又瞬間變成調皮的大姐姐，開玩笑說：「翹掉個3次也沒關係吧！」讓不少人頓時噴笑。

▲太妍安慰網友的話充滿正能量。（圖／翻攝自IG／太妍）

特別的是，相較於少女時代的其他成員紛紛跨足戲劇圈，太妍卻始終專注於歌唱領域，過去也曾說過沒有演戲的計畫，讓粉絲很好奇現在有沒有改變心意。對此，太妍僅以簡短一句「每天都在演呢」作為回應，也引起不少討論。

▲被問想不想演戲，太妍一句話充滿深意。（圖／翻攝自IG／太妍）

至於和同公司前後輩的關係，太妍也表示她和SHINee泰民很熟，更說2人是熟到「可以舉起雙手大喊萬歲」的程度，也讓人感受到SM公司的暖暖家族愛。

▲太妍透露和泰民是很熟的關係。（圖／翻攝自IG／太妍）