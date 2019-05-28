鄭秀文22年前舊照曝光！　十級圓臉「蘋果肌變西瓜肌」…認了：不要再刺激我

記者韓景樺／綜合報導

香港女星鄭秀文擺脫老公許志安的出軌風波，近日正為7月份的演唱會積極健身、訓練，忙碌之餘也不時會透過社群網站更新近況，和關心她的粉絲互動。27日她PO出一張陳年舊照，並幽默自嘲當年的臉太飽滿，蘋果肌根本變成「史上第一西瓜肌」。

▲鄭秀文PO出22年前的舊照，自嘲當時蘋果肌大到像西瓜肌。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

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其實天后突然PO出舊照，背後藏著一個有趣的小故事。原來是日前有名網友到香港的西九龍中心逛街，當和朋友看到這張照片時，網友認為影中人是楊千嬅，但朋友堅稱是鄭秀文，網友一氣之下決定PO文，讓大家用雪亮的眼睛幫忙鑑定。而有網友指證，照片中確實是鄭秀文，而且還是1997年鄭秀文為西九龍中心擔任剪綵嘉賓時所拍下的。

▲楊千嬅常染特殊髮色。（圖／翻攝自IG／楊千嬅）

沒想到天后本人知道以後，親自出面承認，照片中的人「絕對是mi（鄭秀文自稱）呀」。鄭秀文大方自嘲拍下照片的前一天，大概是狂喝了10碗超級味精麻辣火鍋的湯，外加吃了7包的洋芋片，臉型才會水腫得如此嚴重。更笑說自己的臉是「十級飽滿」，「簡直不是蘋果肌那麼簡單，是史上第一種西瓜肌」。

除了臉型，鄭秀文對自己當時的妝容也很有意見。雖然她坦承，直到今時今日都還是熱愛「烈焰紅唇」，但對於當時粉底比麵粉還白，她自己也不解地問：「是什麼玩法？」鄭秀文更搞笑向攝影大哥喊話，以後要是看到她眼鏡往下掉，拜託提醒她推高一點點，不然眼鏡位置看起來不上不下的，「有點鹹濕伯父feel」。

▲鄭秀文大方承認照片中的人是她，讓網友嚇了一大跳。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

鄭秀文最後不忘安慰自己要向前看，「過去的由它過去吧」，更說自己快要開演唱會了，「求求（外界）不要再用舊照刺激我啦」，更正能量的寫下：「自嘲和幽默是生活的必需品。」而粉絲看了也紛紛驚呼，「這是楊千嬅吧」、「看1000次也覺得是楊千嬅」、「其實第一眼我真的以為是楊千嬅」，2大天后意外撞臉，也成為熱議話題。

▲不少網友還是認為照片裡的人是楊千嬅。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）