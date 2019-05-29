腳涼涼的...地下一攤血「傷口深到見骨」　李國毅右腳縫6針照拍戲

記者林奕如／台北報導

李國毅10日被重機中柱割傷腳趾，而送醫縫了6針，甚至傷及韌帶，他這19天努力調養，29日出忠義基金會記者會，宣布「蒲公英寶寶助養計畫」活動正式開跑，他現在走路雖然一跛一跛，但目前已經拆線，現在就是大動作會隱隱作痛，但復原良好。

▲李國毅右腳無名指縫了6針。（圖／翻攝自IG／李國毅）

提到當天受傷過程，李國毅直呼自己超蠢，當時正在清庭園，順便洗心愛的重機，但牽車的時候，不慎遭中柱割傷，「因為穿拖鞋，當下覺得涼涼的，才發現腳那邊已經一片血，想看看傷口有多深，結果一翻開看到骨頭。」他馬上去醫院。

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他回到家後外甥女看到被包紮的傷口，也有模有樣地模仿，讓不少網友直呼「99（舅舅）沒有白疼。」李國毅受傷後隔兩天，就有新戲開拍，劇組體諒他跛腳上工，鏡頭先拍上班身，之後休息幾天，現在他逐漸恢復正常走路，還可以幽默自嘲：「洗澡時用保鮮膜包整隻腳，很像豬腳。」

▲李國毅手做便當祝福失依兒。（圖／忠義基金會提供）

他現場也號召粉絲愛心認購T恤，獻上親筆簽名及合影，鼓勵大眾用實際行動助養失依兒。助養籌募經費將用於0至18歲失依兒少的日常生活、教育學習及專業醫療等相關費用。「厝味Love」公益T恤即日起於忠義基金會官網開放認購，歡迎大眾踴躍響應，愛心專線(02)2930-2600。