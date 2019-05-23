恭喜水行俠繼女！《怪獸2》莉塔雷斯壯與演員才子結婚了

記者林映妤／綜合報導

《怪獸與葛林戴華德的罪行》中美麗神秘的「莉塔雷斯壯」結婚了！30歲非裔美籍女星柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）與31歲《性本愛》、《夜行動物》才子男星卡爾葛魯斯曼（Karl Glusman）穩定交往1年半決定攜手共度人生。根據《Us Weekly》報導，2人已經低調登記，6月份將在法國舉行傳統婚禮。

▲《怪獸與葛林戴華德的罪行》柔伊克拉維茲。（圖／《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照）

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柔伊克拉維茲的父母是葛萊美最佳搖滾樂手藍尼克拉維茲（Lenny Kravitz）與影集《天才老爹》莉薩博內特（Lisa Bonet），繼父則是《水行俠》傑森摩莫亞（Jason Momoa），她曾演出《X戰警：第一戰》、《瘋狂麥斯：憤怒道》以及《分歧者》等片，也是名風格備受喜愛的時尚寵兒星二代。

柔伊克拉維茲與卡爾葛魯斯曼自2016年開始交往，去年2月悄悄訂婚，11月柔伊接受《滾石》訪問才大方證實消息，「是的，我訂婚了，我還沒告訴任何人－我的意思是我沒有告訴全世界，我想保密。」

▲▼柔伊克拉維茲與卡爾葛魯斯曼結婚了。（圖／翻攝自IG／柔伊克拉維茲）

根據外媒報導，這對愛侶當初是在酒吧認識，卡爾從遠處就注意到柔依，但因為太緊張不敢上前說話，最後是女方在他準備離開時邀請他去朋友們舉行的派對，才促成交往。1年半後卡爾向柔伊求婚，柔伊也透露：「我喜歡的是，在巴黎發生的不是個精心策畫的求婚，我們在家，穿著運動褲。」

柔伊克拉維茲接受《滾石》專訪也表示，在未婚夫身邊可以自由自在做自己，「有一個能夠讓你表達百分之百自我的人在身邊，是一件非常放鬆療癒的事。」