孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

記者張筱涵／綜合報導

「反骨男孩Wacky Boys」孫生拍攝無厘頭風格影片走紅，口才也相當流利，27日曝光和知名AV女優明日花綺羅合作的幕後花絮外，床照也跟著曝光，掀起了一陣暴動。

▲孫生。（圖／翻攝自孫生IG）

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孫生27日首PO就上傳了3張照片，可以看見雙手撐在床上起身的模樣似乎很驚訝明日花綺羅的到來，對方則是用迷離魅惑的眼神和甜美笑容面對，接下來可以看見他全身只裹著一條浴巾的合照，雖然身旁多了小鬼和熊熊，但還是難掩害羞模樣，笑容很是靦腆又興奮。

▲孫生和明日花綺羅打卡在知名汽車旅館。（圖／翻攝自孫生IG）

接下來單獨合照時，明日花綺羅只是用手輕觸，孫生就嚇得整個人動彈不得，難得的經驗也讓他大讚：「成就已解鎖！相當的一個感動！Jkf男郎，今天真的被鬼狂用了。」這則PO文引起廣大迴響後，孫生加碼放送和對方一起躺在床上談天說地的模樣，可以看見他雙手比著捧碗的動作看起來很開心。想看最精彩的完整片段請鎖定《星光雲！RUN新聞》，本集節目將在6/17下午5點播出，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App。

▲孫生和明日花綺羅打卡在知名汽車旅館。（圖／翻攝自孫生IG）

粉絲看了都直呼，「大家的女神」、「我好羨慕！恨啊」、「孫總怎麼這麼爽」、「你上輩子拯救了地球吧」、「我的天啊，孫生太厲害了，無限羨慕」、「太扯了」。

《星光雲！RUN新聞》本集節目將在6/17下午5點播出，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App